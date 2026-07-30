ETV Bharat / state

୮୦ କି.ମି.ର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ସହ ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାରର ଲଢ଼େଇ: ପୋଲିସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ପରତାରେ ବଞ୍ଚିଗଲା ୮ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ

ପୁରୀର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର। ୪ ଘଣ୍ଟାର ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

GREEN CORRIDOR
୮୦ କି.ମି.ର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ସହ ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାରର ଲଢ଼େଇ: ପୋଲିସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ପରତାରେ ବଞ୍ଚିଗଲା ୮ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁ... ଅନ୍ୟପଟେ ସମୟ ସହ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଏବଂ ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି. ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି।

ପୁରୀର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର। ୪ ଘଣ୍ଟାର ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। (ETV Bharat Odisha)
  • ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏପରି

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ୍‌ର ଗୋଟକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପଥରକଟା ଗ୍ରାମର ୮ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ଜେନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ବୁଧବାର ସକାଳେ ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପେଟରେ ଏତେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଶିଶୁଟିଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି. ମେଡିକାଲ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଶିଶୁଟିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୮୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କେଉଁଠି ବି ଅଟକିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

ଏପଟେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି. ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଶିଶୁଟି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଓଟିରେ ରକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ।

ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶିଶୁଟି ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି.ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶକ୍‌ରେ ଥିବା ସହ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର କରାଯିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଯାହା ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା।

  • ୩ରୁ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରହିବ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ

ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶିଶୁଟିଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଅନ୍ତନଳୀକୁ ପୁଣି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପେଟ ଭିତରେ ଜମିଥିବା ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଟି ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ।

ଶିଶୁ ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଟ୍ରମା କେସ୍‌ରେ 'ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାର' ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ମାମଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଟି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ମିଳିଥିବାରୁ ରକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅନୁପ, ଡାକ୍ତର ବେହେରା, ଡାକ୍ତର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଡାକ୍ତର ଏଲ୍‌.ଏନ୍‌. ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଡାକ୍ତର ଅନିଲଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ।

  • କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମାଆ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ

ଶିଶୁର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ମା'ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧକ୍କାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।

ପୁରୀ SDPO ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁଟିଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି. ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ର ଖବର ରଖାଯାଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ, ବିଶେଷକରି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେଉଁଠି ବି ଅଟକିନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାର ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିଥିଲା।

ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍... ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସର ସମନ୍ୱୟ... ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର... ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍... ଆଉ ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ହେଲେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇହେବ। ପ୍ରଭୁଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଏହି କାହାଣୀ ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପୁରୀରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା; ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଦାବି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

MKCG MEDICAL BERHAMPUR
8 YEAR OLD ACCIDENT VICTIM
GOLDEN HOUR TREATMENT
GREEN CORRIDOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.