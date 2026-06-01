ଗୋଚର-ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଜାଲିଆତି ! ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କିଏ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ?
ଗୋଚର ଜମି ଅଭାବରୁ ଗୋ-ପାଳନରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଜବରଦଖଲ କାରଣରୁ ଶବ ସତ୍କାରରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : June 1, 2026 at 1:41 PM IST
ନିମାପଡା: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରେ ଗୋଚର ଓ ଶ୍ମଶାନ ଜମିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ଜମି ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏକର ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଏବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଲଡରଙ୍କ କବଜାରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଛି ଗୋଚର ଓ ଶ୍ମଶାନ ଜମି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜବରଦଖଲ ଓ ଅଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଗୋଚର ଜମି ଅଛି ମାଟିଆପଡା ମୌଜାରେ ସବୁ ଡିିମାରକେସନ କରାଯାଉ । ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ତହସିଲଦାର ।
ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ-
ପିପିଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ମାଟିଆପଡା ମୌଜାରେ ଥିବା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ବିବାଦ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 4ଟି ପ୍ଲଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଗୋଚର ଓ ଶ୍ମଶାନ ଜମି । ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟରେ ୨୮ ଡିସିମିଲି ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲଟରେ ରହିଛି ୧ ଏକର ୪ ଡିସିମିଲି ଗୋଚର ଜମି । ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ଲଟରେ ୧ ଏକର ୨୫ ଡିସିମିଲି ଗୋଚର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲଟରେ ୬୦ ଡିସିମିଲି ଶ୍ମଶାନ ଜମି ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ୩ ଏକର ୧୭ ଡିସିମିଲି ସରକାରୀ ଜମି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା ।
ସମସ୍ତ ଜମି ଏବେ କେବଳ ରେକର୍ଡରେ-
ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜମି ଏବେ କେବଳ ରେକର୍ଡରେ ରହିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଅଧିକାଂଶ ଜମି ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ବିଲଡରମାନେ କବଜା କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଚର ଓ ଶ୍ମଶାନ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଡ଼ିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳକଙ୍କ ଉପରେ । ଗୋଚର ଜମି ଅଭାବରୁ ଗୋ ପାଳନରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ… ଶ୍ମଶାନ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲରେ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଗୋଚର ଓ ଶ୍ମଶାନ ଜମିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ କେବଳ ଜମି ମାଫିଆ ନୁହେଁ… କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି-
ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଉଠିଛି ।
ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସୌଦାମିନୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମାଟିଆ ପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାମ ପଟେ ଶ୍ମଶାନ ଓ ଗୋଚର ଜମି ଥିଲା । ସେଠି ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାନ୍ତି ଓ ମଇଁଷି ରଖନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଶ୍ମଶାନ ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି । ଯାହା ଫଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଯାହା ସରକାରୀ ଜାଗା ଥିଲା ଲୋକେ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଶୁଣୁନାହାଁନ୍ତି । ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲାଣି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁକି ହେଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଜାଗା ମାଡିବସିଲେଣି । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସରକାରୀ ଜାଗାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ।"
ଗୋପାଳକ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା କୁହନ୍ତି ଯେ, ଗୋଚର ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ଗୋଚର ଜମି ଆଉ ନାହିଁ । ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛୁ । ସାର୍ ମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି । ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଗଳି କି ଆସି ଠିଆ ହେଉଛୁ । ଆମେ ଏଠାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ଏଠାରେ ୩/୪ ଏକକର ଭଳିଆ ଗୋଚର ଜମି ରହିଥିଲା । ସବୁ ଵିଲ ବାଡ଼ିରେ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୋର ୪୦ଟି ଗାଈ ୬୦ଟି ମଇଁଷି ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୌଜାରେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ।
ଗୋପାଳକ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲେଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । କେନାଲ ଢଳେଇ ହେଲା ଯେ ଗାଈ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ପାଣି ପିଇବା କି ଛାଇରେ କୋଉଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛୁ ଗୋଚର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହେଉଛି । ଯଦି ଗୋଚର ବାହରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ।
ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, "ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଚର ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଜବରଦଖଲ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ଗୋଚର ଜମି ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଅଛି । ବାରମ୍ବାର ଆରଆଇ, ତାହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ନାହାନ୍ତି । କେବଳ କିଛି ବିଲଡର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ । ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ୧.୬.୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ତତ୍କାଳୀନ ପିପିଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ।୬୦ ଡିସିମିଲି ଶ୍ମଶାନ ପଛପଟ ୩୩୮ ମାଟିଆପଡା ମୌଜାର ପ୍ଲଟକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଘରବାରି ହୋଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହୋଇନି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଶବ ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ପାଇବେ ନାହିଁ ।"
ଗ୍ରାମବାସୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରଆଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା ଗୋଚର ଜମି ଅଛି ସରକାର ଆମକୁ ବାହାର କରି ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି । ବିଲଡର ମାନେ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୋଚର ଜମି ଲାଗିକି ପ୍ଲଟିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରବାରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ମଶାଣି ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବେହେରା ସାହି ଅଛି । ସେମାନେ ଗୋଚର ଜମିରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ । ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଗାଈଗୋରୁ ଚରାଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଗୋଚର ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ନାହିଁ । ଯାହା ଅଛି କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଛି । କେବଳ ମଶାଣିର ୪ଟା ପିଲର ଯେତିକି ଜାଗା, ସେତିକି ଜାଗା ଅଛି ।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଟିଆପଡା ମୌଜାରେ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ମୌଜାରେ ବହୁତ ସରକାରୀ ଗୋଚର ଜମିକୁ ବିଲ୍ଡର୍ସମାନେ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ବଳଦ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଜି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ଗାଈଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ । ଶ୍ମଶାନ ବି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି । ପିପିଲିରେ ତହସିଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉ ନାହିଁ ।
ତେବେ ପିପିଲି ତହସିଲଦାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଚର ଜମି ଓ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇ ପାରିବାର ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଗୋଚର ଓ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଯଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ କବଜାକୁ ଯାଉଛି… ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ କେତେ ? ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଚେତିବ ଏବଂ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବ ସରକାରୀ ଜମି ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ଜାଲିଆତିର ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ… ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା