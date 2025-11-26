ETV Bharat / state

ସହିପାରିଲେନି ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ: ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଈ, ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା 2 ଚିତା

ବଲାଙ୍ଗୀର ଆର ଆର କଲୋନୀରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । 16 ବର୍ଷିୟ ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସେଇଠି ଟଳିପଡିଲା ଆଈ । ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ।

Grand mother died after hearing 16 years old grand son death in Bolangir
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନାତିର ମୃତ ଖବର ଶୁଣି ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଈ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 26, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଦୁଃଖ ଏମିତି ବି ଆସେ । ନାତିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ସେଇଠି ଟଳିପଡିଲେ ଆଈ । ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଛି 2ଟି ଚିତା । ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆର ଆର କଲୋନୀ ସଦେଇ ପାଲିଠାରେ । ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସୁଧୀର ଖୁଆସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ 16 ବର୍ଷୀୟ ସୁମନ ଖୁଆସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନାତିର ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଈ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନାତିର ମୃତ ଖବର ଶୁଣି ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଈ (ETV Bharat Odisha)

ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଟଳିପଡିଲେ ଆଈ:

ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆର ଆର କଲୋନୀର ସଦେଇ ପାଲିଠାରେ ରହୁଥିବା ସୁଧୀର ଖୁଆସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁମନ ଖୁଆସ ସୋମବାର ରାତିରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏକମାତ୍ର ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଆଈ । ନାତିର ମୃତଦେହ ଦେଖି ସେଠାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା 2 ଚିତା:

ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ମୋ ଭଣଜା ସୁମନ ଖୁଆସ ଅତି ସରଳ ଓ ସ୍ନେହୀ ପିଲା ଥିଲା । ତା ବାପାମାଆଙ୍କର ସେ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା । ସେ ସୋମବାର ରାତିରେ ସେ ବ୍ୟାଡ ମିଣ୍ଟନ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ରାତିରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଭଲ ହୋଇ ଯିବାରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲୁ । ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ତାଙ୍କ ଆଈ ନାତିର ମୃତଦେହ ଦେଖି ଅଚେତ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏବେ ଆମ ପରିବାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହରାଇ ଅତି ଦୁଃଖିତ ଓ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ "।

ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା:

ଶ୍ମଶାନରେ ଉଭୟ ଆଈ ନାତିଙ୍କ ଚିତା ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜାଳିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ । ବୃଦ୍ଧା ଆଈ ଓ 16 ବର୍ଷୀୟ ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଉଡିଗଲା ମାଆର ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଏକାଠି ଜଳିଲା ଜୁଇ

କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ, ଶ୍ମଶାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳିଲା ୬ ଜୁଇ

ସହିପାରିଲେନି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଲା ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୁଇ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

GRAND MOTHER GRAND SON DIED
BALANGIR DEATH
BALANGIR RR COLONY DEATH NEWS
ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଈ ନାତି ମୃତ
BALANGIR SAD NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.