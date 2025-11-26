ସହିପାରିଲେନି ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ: ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଈ, ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା 2 ଚିତା
ବଲାଙ୍ଗୀର ଆର ଆର କଲୋନୀରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । 16 ବର୍ଷିୟ ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସେଇଠି ଟଳିପଡିଲା ଆଈ । ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ।
Published : November 26, 2025 at 3:36 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଦୁଃଖ ଏମିତି ବି ଆସେ । ନାତିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ସେଇଠି ଟଳିପଡିଲେ ଆଈ । ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଛି 2ଟି ଚିତା । ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆର ଆର କଲୋନୀ ସଦେଇ ପାଲିଠାରେ । ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସୁଧୀର ଖୁଆସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ 16 ବର୍ଷୀୟ ସୁମନ ଖୁଆସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନାତିର ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଈ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଟଳିପଡିଲେ ଆଈ:
ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆର ଆର କଲୋନୀର ସଦେଇ ପାଲିଠାରେ ରହୁଥିବା ସୁଧୀର ଖୁଆସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁମନ ଖୁଆସ ସୋମବାର ରାତିରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏକମାତ୍ର ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଆଈ । ନାତିର ମୃତଦେହ ଦେଖି ସେଠାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା 2 ଚିତା:
ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ମୋ ଭଣଜା ସୁମନ ଖୁଆସ ଅତି ସରଳ ଓ ସ୍ନେହୀ ପିଲା ଥିଲା । ତା ବାପାମାଆଙ୍କର ସେ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା । ସେ ସୋମବାର ରାତିରେ ସେ ବ୍ୟାଡ ମିଣ୍ଟନ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ରାତିରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଭଲ ହୋଇ ଯିବାରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲୁ । ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ତାଙ୍କ ଆଈ ନାତିର ମୃତଦେହ ଦେଖି ଅଚେତ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏବେ ଆମ ପରିବାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହରାଇ ଅତି ଦୁଃଖିତ ଓ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ "।
ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା:
ଶ୍ମଶାନରେ ଉଭୟ ଆଈ ନାତିଙ୍କ ଚିତା ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜାଳିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ । ବୃଦ୍ଧା ଆଈ ଓ 16 ବର୍ଷୀୟ ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର