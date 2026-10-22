ETV Bharat / state

ନୀରବିଛି କୋଳାହଳ, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ କୋହଭରା ପରିବେଶରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି

ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭସାଣି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଯୋବ୍ରା ପୂଜାକମିଟିକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଭସାଣି ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ\ଭିଡିଓ-ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଗଗନ ଜେନା

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
ନୀରବିଛି କୋଳାହଳ, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ କୋହଭରା ପରିବେଶରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2026 at 7:50 PM IST

|

Updated : October 22, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ନବ ଦିନର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଉନ୍ମଦନା ପରେ ଆଜି ଯେମିତି ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଛାଇ ଯାଇଛି ନୀରବତା । କିଛି ଦିନର କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶ ଆଜି ଯେମିତି କୋହଭରା ଲାଗୁଛି । ଢୋଲ ବାଜୁଛି, ଡିଜେ ଲାଗିଛି, ଆଲୋକମାଳା ଚମକୁଛି । ହେଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଛାଇ ଯାଇଛି ବିଷାଦ । ଆଜି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ମା' । ଅପେକ୍ଷରେ ଦେବୀଗଡା । ଏଇଠି ମେଲାଣି ନେବେ ମା' ଦୁର୍ଗା । ପ୍ରାୟ 150 ରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଦେବୀଗଡାରେ ବିସର୍ଜିତ ହେବେ । କଟକ ସହରରେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ ।

ନୀରବିଛି କୋଳାହଳ, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ କୋହଭରା ପରିବେଶରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି (Etv Bharat)

ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କଟକ ସହର । ବାଉନ ବଜାରର ତେପନ ଗଳିି ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା । ଘର ହସୁଥିଲା, ମନ ନାଚୁଥିଲା। ନଅ ଦିନ ଯାଏଁ ମା'କୁ ଦୁଃଖ କହୁଥିଲେ, ସୁଖ ମାଗୁଥିଲେ । ଆଜି ଏ ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ । ସେଇ ଦୁଃଖ, ଲୁହ ଆଉ ବିଷାଦ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ।

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
କଟକ ସହରରେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ଦୁଇଟି କ୍ରେନ, 6ଟି ଜେସିବି ସହାୟତାରେ ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ

ମୂତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବିଗଡାରେ 12ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଦୁଇଟି କ୍ରେନ ଏବଂ 6 ଟି ଜେସିବି ମେସିନ ରଖା ଯାଇଛି । ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ପିଇବା ପାଣି, ଲାଇଟ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
କଟକ ସହରରେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ଦଳ-ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଠି ହେଲେ ନେତା-ଜନତା

ଆଜି ଭସାଣି ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳର ନେତା । ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା । ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଓଜେସି, ସିପିଆଇ ସିପିଏମର ନେତା ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି (Etv Bharat)
grand immersion of goddess durga idols in cuttack
କଟକ ସହରରେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି (Etv Bharat)

ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲେ । ଏ ପୂଜା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ..ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରାବଣକୁ ଅର୍ଥାତ ଖରାପ ମାନସିକତାକୁ, ଆଚରଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଯିବା । ତେବେ ଯାଇ ଏ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହେବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ ।

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
କଟକ ସହରରେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି (Etv Bharat)

ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ଯୋବ୍ରା ପୂଜା କମିଟିକୁ ମିଳିଲା ଦୁଇ ଦିନ

ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭସାଣି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଯୋବ୍ରା ପୂଜା କମିଟିକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭସାଣି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ 21ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଆଡମ୍ବରରେ ଶୋଭଯାତ୍ରା କରୁଛି ଯୋବ୍ରା ମଣ୍ଡପ । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ, ଘୋଡା ନାଚ ଆଦିକୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯୋବ୍ରା ପୂଜା କମିଟି । ଆଜି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପାର୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନର୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରି ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ବସର୍ଜନ କରାଯିବ ।

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
କଟକ ସହରରେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
grand immersion of goddess durga idols in cuttack
କଟକ ସହରରେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହନ୍ତି, 'ସହରରେ 38 ଚାନ୍ଦିମେଢ ହେଲାଣି । ନୂତନ ଚାନ୍ଦିମେଢ କଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭସାଣି କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ପରମ୍ପରା କଟକରେ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି ଦୁଇଦିନିଆ ଭସାଣି କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ଯୋବ୍ରା ପୂଜକମିଟି 21 ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବ, ଦୁଇ ଦିନ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବ । ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୋବ୍ରା ପୂଜା କମିଟିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଶ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇଛି ।'

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚେସିସ ଚଳାଇଲେ ମୋକିମ (Etv Bharat)

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି, 'ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢର ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ପୂଜା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଶାନ୍ତି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଭାଇଚାରା ସହରର ପରମ୍ପରା ।'

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
କଟକ ସହରରେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଶତାଧିକ ମହିଳା

କଟକ ଝାଞ୍ଜିରି ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା । ନାଚଗୀତରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଦାୟ । ମହିଳାଙ୍କର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ।

grand immersion of goddess durga idols in cuttack
କଟକ ସହରରେ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚେସିସ ଚଳାଇଲେ ମୋକିମ

ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ । ଏଠି ଜାତି,ଧର୍ମର ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ । ଆଜି କଟକ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିର ଅଧକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଖାଲି ଯୋଗ ଦେଇ ନ ଥିଲେ, ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚେସିସ ଚଳାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା’: କଟକରେ ଡିସିପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କୁଆଖାଇ ଓ ଦୟା ନଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ


Last Updated : October 22, 2026 at 8:24 PM IST

TAGGED:

HIGHEST PROCESSION OF ZOBRA MEDHA
DURGA MEDHA BISARJANA CUTTACK
CUTTACK BHASANI
କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଯାତ୍ରା
DURGA PUJA IMMERSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.