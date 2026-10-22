ନୀରବିଛି କୋଳାହଳ, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ କୋହଭରା ପରିବେଶରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି
ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭସାଣି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଯୋବ୍ରା ପୂଜାକମିଟିକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଭସାଣି ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ\ଭିଡିଓ-ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଗଗନ ଜେନା
Published : October 22, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 8:24 PM IST
କଟକ: ନବ ଦିନର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଉନ୍ମଦନା ପରେ ଆଜି ଯେମିତି ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଛାଇ ଯାଇଛି ନୀରବତା । କିଛି ଦିନର କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶ ଆଜି ଯେମିତି କୋହଭରା ଲାଗୁଛି । ଢୋଲ ବାଜୁଛି, ଡିଜେ ଲାଗିଛି, ଆଲୋକମାଳା ଚମକୁଛି । ହେଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଛାଇ ଯାଇଛି ବିଷାଦ । ଆଜି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ମା' । ଅପେକ୍ଷରେ ଦେବୀଗଡା । ଏଇଠି ମେଲାଣି ନେବେ ମା' ଦୁର୍ଗା । ପ୍ରାୟ 150 ରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଦେବୀଗଡାରେ ବିସର୍ଜିତ ହେବେ । କଟକ ସହରରେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ ।
ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କଟକ ସହର । ବାଉନ ବଜାରର ତେପନ ଗଳିି ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା । ଘର ହସୁଥିଲା, ମନ ନାଚୁଥିଲା। ନଅ ଦିନ ଯାଏଁ ମା'କୁ ଦୁଃଖ କହୁଥିଲେ, ସୁଖ ମାଗୁଥିଲେ । ଆଜି ଏ ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ । ସେଇ ଦୁଃଖ, ଲୁହ ଆଉ ବିଷାଦ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ।
ଦୁଇଟି କ୍ରେନ, 6ଟି ଜେସିବି ସହାୟତାରେ ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ
ମୂତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେବିଗଡାରେ 12ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଦୁଇଟି କ୍ରେନ ଏବଂ 6 ଟି ଜେସିବି ମେସିନ ରଖା ଯାଇଛି । ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ପିଇବା ପାଣି, ଲାଇଟ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଦଳ-ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଠି ହେଲେ ନେତା-ଜନତା
ଆଜି ଭସାଣି ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳର ନେତା । ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା । ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଓଜେସି, ସିପିଆଇ ସିପିଏମର ନେତା ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲେ । ଏ ପୂଜା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ..ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରାବଣକୁ ଅର୍ଥାତ ଖରାପ ମାନସିକତାକୁ, ଆଚରଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଯିବା । ତେବେ ଯାଇ ଏ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହେବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ ।
ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ଯୋବ୍ରା ପୂଜା କମିଟିକୁ ମିଳିଲା ଦୁଇ ଦିନ
ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭସାଣି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଯୋବ୍ରା ପୂଜା କମିଟିକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭସାଣି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ 21ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଆଡମ୍ବରରେ ଶୋଭଯାତ୍ରା କରୁଛି ଯୋବ୍ରା ମଣ୍ଡପ । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ, ଘୋଡା ନାଚ ଆଦିକୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯୋବ୍ରା ପୂଜା କମିଟି । ଆଜି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପାର୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନର୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରି ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ବସର୍ଜନ କରାଯିବ ।
କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହନ୍ତି, 'ସହରରେ 38 ଚାନ୍ଦିମେଢ ହେଲାଣି । ନୂତନ ଚାନ୍ଦିମେଢ କଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭସାଣି କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ପରମ୍ପରା କଟକରେ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି ଦୁଇଦିନିଆ ଭସାଣି କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ଯୋବ୍ରା ପୂଜକମିଟି 21 ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବ, ଦୁଇ ଦିନ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବ । ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୋବ୍ରା ପୂଜା କମିଟିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଶ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇଛି ।'
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି, 'ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢର ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ପୂଜା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଶାନ୍ତି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଭାଇଚାରା ସହରର ପରମ୍ପରା ।'
ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଶତାଧିକ ମହିଳା
କଟକ ଝାଞ୍ଜିରି ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା । ନାଚଗୀତରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଦାୟ । ମହିଳାଙ୍କର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ।
ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚେସିସ ଚଳାଇଲେ ମୋକିମ
ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ । ଏଠି ଜାତି,ଧର୍ମର ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ । ଆଜି କଟକ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିର ଅଧକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଖାଲି ଯୋଗ ଦେଇ ନ ଥିଲେ, ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚେସିସ ଚଳାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା’: କଟକରେ ଡିସିପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କୁଆଖାଇ ଓ ଦୟା ନଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ