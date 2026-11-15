ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମହାପର୍ବ ଛଟ୍ ପାଳନ: ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
ଦୀପାବଳିର ୬ ଦିନ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଛଠୀ ମାତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 15, 2026 at 11:22 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ 'ଛଟ୍' ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି । ସହରରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମହାପର୍ବ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । କ୍ଷେତରାଜପୁର, ବରେଇପାଲି, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ, କଦମମାଲ, ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ ତଥା ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଚାରି ଦିନିଆ କଠିନ ନୀତିକାନ୍ତି...
ସୂର୍ଯ୍ୟୋପାସନାର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ନହା-ଖା'): ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିନା ପିଆଜ, ରସୁଣର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଆ ଭାତ, ଲାଉ ଓ ଚଣା ତରକାରୀ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଏହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କଠିନ ନିଷ୍ଠା ସହ ମସିଣାରେ ତଳେ ଶୋଇବାର ପରମ୍ପରା ପାଳିଥାନ୍ତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଖରନା): ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖରନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ କେବଳ ଫଳାହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ତୃତୀୟ ଦିନ (ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଘ୍ୟ): ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ପୁଷ୍ପ ଓ ପ୍ରଦୀପ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ପ୍ରାତଃ ଅର୍ଘ୍ୟ): ସକାଳେ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଦୁଗ୍ଧର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ବ୍ରତ ଧାରୀମାନେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ।
ଦୀପାବଳିର ୬ ଦିନ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଛଠୀ ମାତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ।
ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛଟ୍ ଘାଟରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ...
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର କଦମମାଲ ଛଟ୍ ଘାଟ, ବରେଇପାଲି ନଲେଶ୍ୱର ଧାମ, ବିହାରୀ ପଡ଼ା, ରେମେଡ଼, ମନ୍ଦଳିଆ, ମାରୱାଡ଼ି ଘାଟ, ହୀରାକୁଦ ଛଟ୍ ଘାଟ, ବୁର୍ଲା, କୁଳୁତ କାନି, କଟର ଧୁଆ ଛଟ୍ ଘାଟ, ବଡ଼ବାଜାର ମହାନଦୀ ଛଟ୍ ଘାଟ, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ, ବୁଢ଼ାରଜା ଏବଂ ମୁଦିପଡ଼ା ବନ୍ଦ ଛଟ୍ ଘାଟରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବରେଇପାଲିର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାଶ୍ମୀରା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପୂଜାର ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମେ ଏହି ପୂଜା କରିଆସୁଛୁ। ଏହାକୁ ଆମର ମହାପର୍ବ କୁହାଯାଏ, ଏହା 4 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ l ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ପର୍ବ ରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛଟି ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ l"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ, ବଜାର ଠାରୁ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଭିଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର