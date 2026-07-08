ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ମିଥ୍ୟା
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଜାଲ ସରକାରୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି।
Published : July 8, 2026 at 7:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଜାଲ ସରକାରୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମିଥ୍ୟା
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଜାଲ ସରକାରୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗ କହିଛି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 10911/F, ତାରିଖ 24.04.2026 ନାମରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ, ମନଗଢ଼ା ଓ ଅନଧିକୃତ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଭାଇରାଲ ପତ୍ରରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଓସେପା ଅଧୀନରେ ୭୨୩୪ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାସିକ ୨୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହିଁ ଏବଂ ୭୨୩୪ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।
ନକଲି ସରକାରୀ ଚିଠି ଜାରି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ବିଭାଗ ଆହୁରି କହିଛି, ଭାଇରାଲ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଦସ୍ତଖତ, ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଅନୁମୋଦନ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସରକାରୀ ଅଭିଲେଖରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପତ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଜାଲ ସରକାରୀ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ବିଭାଗ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି।
ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୂଚନା କେବଳ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ IAS, IPSଙ୍କ APAR ସମୟସୀମା ବଢ଼ିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ e-PAR ଡେଡଲାଇନ୍ ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ବୈଠକ; ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସରେ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର