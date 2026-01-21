ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ; କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର
ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଆଧାରରେ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଜାରି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ l 6 ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ l
Published : January 21, 2026 at 10:49 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: 11 ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ରାୟ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା l ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଲା ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଭାବିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ 2015ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଆଧାରରେ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଜାରି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ l 6 ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ l ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ଏହି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନେଇ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ :
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ମାନୁ ନାହିଁ l କୋର୍ଟ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କର, ତେବେ ଆଜି କେତେ ସପ୍ତାହ ଗଲାଣି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ l ତେଣୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି l କାରଣ ଆଜି ଯଦି ସବୁ ୱାର୍ଡରେ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଡର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖି ପରୁଥାନ୍ତେ l"
ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆଇନଜୀବୀ:
ସମ୍ବଲପୁର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଜୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା l ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ l ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ଅଥବା ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଡରିଗଲେ l ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି କହି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁ କାମ କଲେ l ତେବେ ବାରମ୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟ ସେହି ରହିତାଦେଶ କୁ ହଟେଇ ଦେଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରରାଜ ଚାଲିଛି l ତେଣୁ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରାସ୍ତା ଘାଟ, ଆଲୁଅ, ନାଳ ନର୍ଦମା କିଛି ବି ଏଠାରେ ଠିକ ନାହିଁ l ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦାବି କଲେ ତେବେ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମୋଟାମୋଟି କଲେ ନାହିଁ l "
ପୂର୍ଵ ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର :
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ଵ ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ବାଚନ କରେଇ ନଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଥିଲା l ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଅଛି, ଆସନ୍ତା 2027 ଜାନୁଆରୀରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସବୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ହେବ କାରଣ ଏ ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି l "
'କୋର୍ଟ ଆଦେଶଙ୍କ ପରେ ଏସଏମସି ନିର୍ବାଚନକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବା କଥା'
ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ନମାନିବ ଏହା କଣ୍ଟେମ୍ପଟ ଅଫ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗ l ଏହା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରହିତାଦେଶ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ l ତେଣୁ ସରକାର ଏସଏମସି ନିର୍ବାଚନକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବା କଥା ।"
କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ମୂଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ବିଷୟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କେସ ସରି ଯାଇଛି l ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି l "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର