ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଦାବି: ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ହରଡ଼ଘଣାରେ ଗ୍ରାହକ

ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ (UFBU) ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ।

Govt Bank Employees protest for 5 day work week in Banking sector
5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ହରଡ଼ଘଣାରେ ଗ୍ରାହକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 27, 2026 at 8:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ । ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା । ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନଗଦ ଜମା, ଉଠାଣ, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ । ଏନେଇ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଦାବି: ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ହରଡ଼ଘଣାରେ ଗ୍ରାହକ (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ସ୍ବାଭାବିକ ଚାଲୁଛି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ:
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ (UFBU) ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି । ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI), ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (PNB), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସମେତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା, ଉଠାଇବା, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । UPI ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମେତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ହନ୍ତସନ୍ତ ନାଗରିକ:

ଆଜି ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ୮ ରୁ ୧୦ ହଜାର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି । "ଆଜି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା" ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ।



କାହିଁକି ଏହି ବନ୍ଦ:

ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୫- ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଶନିବାରଗୁଡିକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ । ପୂର୍ବରୁ IBA ଏବଂ UFBU ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MOU) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ସହମତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBA) ଦ୍ଵାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ।ଘଟଣାକ୍ରମ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ସଦସ୍ୟ ତୁଷାର କାନ୍ତ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ(UFBU) ପକ୍ଷରୁ, ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ । ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ୧୦ମ ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ବା ୭ମ ଯୁଗ୍ମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ IBA ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ମାସର ୨ୟ ଏବଂ ୪ର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ଘୋଷିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶନିବାରଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସେ ସମୟରେ, ବାକି ସମସ୍ତ ଶନିବାରକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସରକାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆସୋସିଏସନ (IBA) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ UFBU ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସହ‌ମତ ହେଇଥିଲେ । ୨୦୨୩ରେ, ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା ସହମତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରା‌ଯିବ ଏବଂ ବାକି ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।"

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନ ମିଳିବାରୁ ଧର୍ମଘଟ:

ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ବିଧାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏହା ପଡ଼ି ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଜବାବ ନ ମିଳିବାରୁ, UFBU ତରଫରୁ ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ୨ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା ଦେଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସକ୍ରିୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ଯମରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ଏହି ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ସଦସ୍ୟ ତୁଷାର କାନ୍ତ ଦାଶ

ଏହି ସଂସ୍ଥାନରେ ଚାଲେ ୫- ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ସଦସ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "RBI, LIC ଓ GIC ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେବଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମୁଦ୍ରା ବଜାର, ବିଦେଶୀ ବିନିମୟ କାରବାର ଇତ୍ୟାଦି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହେ । ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ରହୁଛି । ତେଣୁ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟିଦିନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ବାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ।" ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ମାଧ୍ଯମ ରହିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କାଲି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ; ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବନ୍ଦ ଡାକରା, କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ





ଇଟିଭି ଭାରତ ,ଭୁବନେଶ୍ୱର

