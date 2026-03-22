ସରକାର ଶୁଣିଲେ ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 22, 2026 at 9:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ 'ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକ ପାଚିକା ମହାସଂଘ'ଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି । ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ନିୟମିତ ଚାକିରି କରିବା ଭଳି ଦାବିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ:
କୁପୋଷଣ ଦୂର କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ପାଚିକାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ପାଚିକା ଦୈନିକ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ଭାବେ ମାସକୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି 10 ମାସକୁ ଦରମା ବାବଦରେ ବାର୍ଷିକ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଗତ 3 ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
ସରକାର ମାନିଲେ ଦାବି:
ଏହା ସହିତ ପାଚିକାମାନେ ସକାଳ 9 ଟାରୁ ଅସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା ସହ ସ୍କୁଲ ସଫା, ବାସନ ଧୂଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ସହ ଶୌଚ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱୀକୃତି, ପରିଚୟ ପତ୍ର ବା ଚୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏନେଇ ପାଚିକା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ଏହି ଦାବି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି ।
7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପାଚିକା ସଂଘ ବିଗତ 4 ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଏହି ଦାବି ଗୁଡିକ ହେଲା:
- ପାଚିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
- ୧୦ ମାସ ବଦଳରେ ୧୨ ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ
- ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଦୈନିକ ୪୬୨ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଚିକା ମା'ଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୩୮୬୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
- ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ
- ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ
- 60 ବର୍ଷ ପରେ ପାଚିକାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ପାଚିକା ସଙ୍ଘ-ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ; ଖଡିକା, ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ
3 ମାସ ଦରମା ବନ୍ଦ ତାତି: ରାଜରାସ୍ତାରେ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମଧାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର