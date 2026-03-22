ସରକାର ଶୁଣିଲେ ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି ।

Govt approves the demand of midday meal cook association pmg bhubaneswar
ସରକାର ଶୁଣିଲେ ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 22, 2026 at 9:49 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ 'ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକ ପାଚିକା ମହାସଂଘ'ଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି । ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ନିୟମିତ ଚାକିରି କରିବା ଭଳି ଦାବିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି ।



ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ:


କୁପୋଷଣ ଦୂର କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ପାଚିକାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ପାଚିକା ଦୈନିକ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ଭାବେ ମାସକୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି 10 ମାସକୁ ଦରମା ବାବଦରେ ବାର୍ଷିକ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଗତ 3 ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

Govt approves the demand of midday meal cook association pmg bhubaneswar
ସରକାର ଶୁଣିଲେ ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ (ETV Bharat Odisha)

ସରକାର ମାନିଲେ ଦାବି:

ଏହା ସହିତ ପାଚିକାମାନେ ସକାଳ 9 ଟାରୁ ଅସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା ସହ ସ୍କୁଲ ସଫା, ବାସନ ଧୂଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ସହ ଶୌଚ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱୀକୃତି, ପରିଚୟ ପତ୍ର ବା ଚୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏନେଇ ପାଚିକା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ଏହି ଦାବି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି ।

7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପାଚିକା ସଂଘ ବିଗତ 4 ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଏହି ଦାବି ଗୁଡିକ ହେଲା:

  • ପାଚିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
  • ୧୦ ମାସ ବଦଳରେ ୧୨ ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ
  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ
  • ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଦୈନିକ ୪୬୨ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଚିକା ମା'ଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୩୮୬୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
  • ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ
  • ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ
  • 60 ବର୍ଷ ପରେ ପାଚିକାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ପାଚିକା ସଙ୍ଘ-ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ; ଖଡିକା, ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

3 ମାସ ଦରମା ବନ୍ଦ ତାତି: ରାଜରାସ୍ତାରେ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମଧାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

