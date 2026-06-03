ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ; ବଢିଲା କମ୍ ଓଜନ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୃଦ୍ଧି
ଅତିଶୟ କମ ଓଜନ ଶିଶୁଙ୍କ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟଖର୍ଚ୍ଚ 8 ଟଙ୍କାରୁ 18 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ 3.56 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 3, 2026 at 1:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ l କମ ଓଜନର ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର l ଅତିଶୟ କମ ଓଜନ ଶିଶୁଙ୍କ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 8 ଟଙ୍କାରୁ 18 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦୈନିକ 3.56 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏ ବାବଦରେ 137 କୋଟି 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶିଶୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ ପୋଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ବୁକଲେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହି ବୁକଲେଟରେ ମା' ପେଟରେ 270 ଦିନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ପୋଷଣର ପୁରା ତଥ୍ୟ ରହିଛି l
2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପୋଷଣ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, 'ମା'ମାନେ ଏହି ବୁକଲେଟ ଜରିଆରେ ସଚେତନ ହେଲେ ପ୍ରସବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହଟିବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାକୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା ପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ l ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରୁଛି l'
ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲା
ଏହି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 6 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟଖର୍ଚ୍ଚ 8 ଟଙ୍କରୁ 12 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ 6 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ ଅପପୁଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବିତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋଟ 18 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ 35 ହଜାର ଶିଶୁ ଅତିଶୟ କମ ଓଜନର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲାଭ ପାଇବେ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 10.7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ।
ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ଅର୍ଥାତ 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦ 1.24ଟଙ୍କାରୁ 3.56 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବାବଦରେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ126.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । କେଉଁଠି କମି ରହିଲା, ଆଉ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ସରକାରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସମୀକ୍ଷା ହେବା କଥା l ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଆମ ସରକାରରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ହେଇଥାଏ l
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଡିଜିଟାଲ ବୁକଲେଟ୍
ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି , ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ (ଗର୍ଭ ସଂଚାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ । ଏହି ସମୟର ଗୁରୁତ୍ଵକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ୧୦୦୦ ଦିନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତର ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିମାନେ ନିଜର ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏହି ବହି ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଏଥି ସହିତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ବହିଟିକୁ ରାଜ୍ଯର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ସୋସିଆଲ ମେଡିଆ ଦ୍ଵାରା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।
ଏଥି ସହ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତା-ପିତା ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ 'ସୁସ୍ଥ ମା’ - ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ - ସୁସ୍ଥ ପରିବାର' ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼ଃ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ଶ୍ୱାଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନିଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ , ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ଡିସି-ପୋଷଣ ଓ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଡିଶା; ରାଜ୍ୟ ହାତେଇଲା ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ PM Gati Shakti ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ