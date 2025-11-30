ETV Bharat / state

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବ ଡେବ୍ରିଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ; 71 କୋଟି ପାଣ୍ଠିକୁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ

ସରକାର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍‌ ବିକାଶ ପାଇଁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 30, 2025

Debrigarh Wildlife Sanctuary ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍‌ (Ecotourism) ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବହୁତଗୁଡିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍‌ ବିକାଶ ପାଇଁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବିକାଶ:

ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ 71 କୋଟିର ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍‌ ବିକାଶର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାହାରେ 20ଟି ନୂଆ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ (Eco-friendly) ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାଭାଗିତାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ । ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ହୋମ-ଷ୍ଟେ ତିଆରି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 10ଟି ହୋମ-ଷ୍ଟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି ।"

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)



ପୁରୁଣା ସଫାରୀ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

DFO ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାହାରେ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ 300 ଫୁଟ ଦୀର୍ଘ "Canopy Walk With Tree Top View"ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ପୁରୁଣା ସଫାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂଆ ସଫାରୀ ଆସିବ । କ୍ରୁଜ ବୋଟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନୂଆ ଆସିବ । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ବୀପର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାଫେକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍‌ ସେଲ୍‌ରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଶୋଭେନିୟର ସପ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଅଫଗ୍ରେଡ୍‌ କରାଯାଇ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ କାଠ ଓ କାଚରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ନେଚର ମେଡିଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏସବୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯିବ । ଏହି କାମ ଯେମିତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ନପକେଇବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବ ।

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ପୂର୍ବରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର ଗେଜିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାଫେ, ବାର୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ଆଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 30% ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଜସ୍ବ ମଧ୍ୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା DFO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।



ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଡେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ରାଉରକେଲା ଏନଆଇଟିରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନୀଲ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ହେବାର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି 2017 ଅଧୀନରେ ଏହି ଇକୋ ଟୁରିଯିମର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା । ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍‌ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଥାଏ । ପରେ 2019 ପର ଠାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା । ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)



ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା:

ରାଉରକେଲାରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଁ ଏଠାକୁ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା । ଏବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ବେଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠିକାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି । ଏଠାରେ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ।"

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼:

ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଯୁବକ ଅନିମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି । ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ଏଠାରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ବୁଲିବାର ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ମୁଁ ଏଭଳି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନାହିଁ । ଭାବୁଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବାଘ, ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

