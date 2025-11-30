ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବ ଡେବ୍ରିଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ; 71 କୋଟି ପାଣ୍ଠିକୁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ
ସରକାର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 30, 2025 at 8:01 PM IST
Debrigarh Wildlife Sanctuary ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ (Ecotourism) ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବହୁତଗୁଡିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବିକାଶ:
ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ 71 କୋଟିର ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ବିକାଶର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାହାରେ 20ଟି ନୂଆ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ (Eco-friendly) ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାଭାଗିତାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ । ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ହୋମ-ଷ୍ଟେ ତିଆରି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 10ଟି ହୋମ-ଷ୍ଟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି ।"
ପୁରୁଣା ସଫାରୀ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
DFO ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାହାରେ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ 300 ଫୁଟ ଦୀର୍ଘ "Canopy Walk With Tree Top View"ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ପୁରୁଣା ସଫାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂଆ ସଫାରୀ ଆସିବ । କ୍ରୁଜ ବୋଟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନୂଆ ଆସିବ । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ବୀପର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାଫେକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଓ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ସେଲ୍ରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଶୋଭେନିୟର ସପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଫଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ କାଠ ଓ କାଚରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ନେଚର ମେଡିଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏସବୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯିବ । ଏହି କାମ ଯେମିତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ନପକେଇବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର ଗେଜିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାଫେ, ବାର୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ଆଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 30% ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଜସ୍ବ ମଧ୍ୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା DFO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଡେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ରାଉରକେଲା ଏନଆଇଟିରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନୀଲ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ହେବାର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି 2017 ଅଧୀନରେ ଏହି ଇକୋ ଟୁରିଯିମର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା । ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଥାଏ । ପରେ 2019 ପର ଠାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା । ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା:
ରାଉରକେଲାରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଁ ଏଠାକୁ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା । ଏବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ବେଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠିକାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି । ଏଠାରେ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼:
ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଯୁବକ ଅନିମେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି । ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ଏଠାରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ବୁଲିବାର ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ମୁଁ ଏଭଳି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନାହିଁ । ଭାବୁଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବାଘ, ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
