ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର: ଖତ ଖାଉଛି ଖଟ, ଗଦି, ବିଛଣା

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖଟ, ଶେଜ ଓ ୱାସିଂ ମେସିନ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ।

Govt aids remain unused due to lack of space in Gajapati School Hostels
ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ, ଖତ ଖାଉଛି ଖଟ, ଗଦି, ବିଛଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 17, 2025 at 6:21 PM IST

ଗଜପତି: ଜାଡରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପରେ ଠାରୁ ସକାଳୁ ୮ଟା ଯାଏଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା କୁନିକୁନି ଅନ୍ତେବାସୀ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଖଟ, ଗଦି, ବିଛଣା ସବୁ ମିଳିଛି ସତ, ହେଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ । ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୋଉଛନ୍ତି 40 ଜଣ ଛାତ୍ର । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜାସିଂ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ । ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି, ଅତିଶୀଘ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ।

ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ, ଖତ ଖାଉଛି ଖଟ, ଗଦି, ବିଛଣା (ETV Bharat Odisha)

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର କୁଜାସିଂ ଠାରେ ରହିଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୨୦ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୦ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗୁନି:

କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲଟିଏ ଦରକାର । ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ସବୁ ଏକାଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୋଉଛୁ । ଖଟ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ଶୋଇପାରୁ ନାହୁଁ । ରୁମଟେ ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ ।"

Lack of space in Gajapati School Hostels
ଜମି ରହିଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ସରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି:

ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 35 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ହରିକୃଷ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି,"ଛାତ୍ରାବାସ କୋଠା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖଟ, ଶେଜ ଓ ୱାସିଂ ମେସିନ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସରୀସୃପଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ଏକାଠି ପଡ଼ିରହିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ।"

5-6 ବର୍ଷ ହେବ ପଡ଼ିରହିଛି:

ହଷ୍ଟେଲ ଇନଚାର୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛି । ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛି । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହା ଏଭଳି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ।"

ଅତିଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ:

ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୋଲମାନ ରାଇକା କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । "

ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶିଶୁ । ମାତ୍ର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ନ ଆସିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦାୟିତ୍ବଧୀନ ଅଧିକାରୀ ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

