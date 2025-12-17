ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର: ଖତ ଖାଉଛି ଖଟ, ଗଦି, ବିଛଣା
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖଟ, ଶେଜ ଓ ୱାସିଂ ମେସିନ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ।
Published : December 17, 2025 at 6:21 PM IST
ଗଜପତି: ଜାଡରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପରେ ଠାରୁ ସକାଳୁ ୮ଟା ଯାଏଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା କୁନିକୁନି ଅନ୍ତେବାସୀ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଖଟ, ଗଦି, ବିଛଣା ସବୁ ମିଳିଛି ସତ, ହେଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ । ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୋଉଛନ୍ତି 40 ଜଣ ଛାତ୍ର । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜାସିଂ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ । ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି, ଅତିଶୀଘ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର କୁଜାସିଂ ଠାରେ ରହିଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୨୦ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୦ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗୁନି:
କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲଟିଏ ଦରକାର । ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ସବୁ ଏକାଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୋଉଛୁ । ଖଟ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ଶୋଇପାରୁ ନାହୁଁ । ରୁମଟେ ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ ।"
ସରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି:
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 35 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ହରିକୃଷ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି,"ଛାତ୍ରାବାସ କୋଠା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖଟ, ଶେଜ ଓ ୱାସିଂ ମେସିନ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସରୀସୃପଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ଏକାଠି ପଡ଼ିରହିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ।"
5-6 ବର୍ଷ ହେବ ପଡ଼ିରହିଛି:
ହଷ୍ଟେଲ ଇନଚାର୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛି । ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛି । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହା ଏଭଳି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ।"
ଅତିଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୋଲମାନ ରାଇକା କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । "
ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶିଶୁ । ମାତ୍ର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ନ ଆସିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦାୟିତ୍ବଧୀନ ଅଧିକାରୀ ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି