ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନର ମେଗା ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 13, 2026 at 7:43 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଟର୍ମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି । ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ କରାଯାଉଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।
ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁରୀ ରେଳଷ୍ଟେସନର ପ୍ରାୟ ୧୭୭ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯାଉଛି । ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନୂତନ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍, ଏସ୍କାଲେଟର (ଚଳନ୍ତା ସିଡ଼ି) ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୧୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୨୦୬୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ୬୦,୦୦୦ ଯାତ୍ରୀ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ । ଏହା ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ + ୩ (ଚାରି ମହଲା) ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ ସୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଶପିଂ ଜୋନ୍, ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରିପେଡ୍ କ୍ୟାବ୍ ସୁବିଧା ରହିବ ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ ୧୫୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରୁମ୍, ଡର୍ମିଟୋରୀ, ଏସ୍କାଲେଟର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ-ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇଭି (EV) ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ସବୁଜିମା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 21ଟି ଷ୍ଟେସନ ହେବ ରୂପାନ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ