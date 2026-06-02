ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜବରଦଖଲ ଜମି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 2, 2026 at 9:46 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ଜମି ଜବରଦଖଲ ରୋକିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ କୁଳପତିଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନସ୍ତ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକର ଜବରଦଖଲ ଜମି ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜମି ଜବରଦଖଲ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜବରଦଖଲ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଜବରଦଖଲ ଜମି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ଜମି ଜବରଦଖଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଆହ୍ୱାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଉପଲବ୍ଧ ଛାତ ଉପରେ (ରୂଫ ଟପ) ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର କିଛି ଅଂଶ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ଓ ରେସ୍କୋ (RESCO) ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିପାରିବେ ।
କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଲୋକ ଭବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଫ୍ଲିଟ (ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାରକେଡ) ଓ ନେଟ୍-ଜିରୋ କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦାହରଣ ଦେବା ସହିତ କ୍ରମଶଃ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଖାଲି ଜମିରେ ସବୁଜ ଆବରଣ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା କେବଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଚାକିରି ବା ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆନୁସାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ’’।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର