ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ଦୁରୂପଯୋଗ କଲେ ଫେରାଇ ନେବେ ଲିଜ ଜମି
100ବର୍ଷକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦୁଇଟି ଆଇନର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଥିସହିତ ଏକ ନୂଆ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସେହିପରି ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଖିଲାପ କଲେ ନେବେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଜମିର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦୁଇଟି ଆଇନର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଥି ସହିତ ନୂଆ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଜବରଦଖଲ ଉଛେଦ ଆଇନ କଡାକଡି କରାଯିବ l ଲିଜ ନେଇ ସରକାରୀ ଜମିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ l ଏପରି କଲେ ଲିଜ ଜମିକୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଫେରାଇ ଆଣିବ l ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବ l ନୂଆ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶାଣିତ କରାଯିବ l ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରାଯିବ l ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ସରକାରୀ ଜମିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେବନି l ସବୁ ଜମି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ କିପରି ଲାଗିବ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ l'
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଲୋକ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି l ରାଜ୍ଯରେ ବହୁ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲରେ ଅଛି l ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧର କରିବା ତଥା ଆଇନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସୁଛି l ତେଣୁ ଓଡିଶା ପ୍ରିଭେନସନ ଅଫ ଲାଣ଼୍ଡ ଏକକ୍ରେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟଲ ଏବଂ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଣ଼୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ସମୟପୋଯୋଗୀ ଆଇନ ଆସିବ ।
ସେହିପରି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନରେ କଡାକଡି ପ୍ରବଧାନ ରହିବ l ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଲିସିକୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ l ସାଧରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ମତାମତ ରଖି ପାରିବେ l ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ l ଆସନ୍ତା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଆଇନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସରକାର ।
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ Right to land ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ l ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶାଣିତ କରାଯିବ l ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଜମିକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
