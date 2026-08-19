ETV Bharat / state

'ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଘର ଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ 'ଘରୋଇ ହିଂସା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ' (PWDVA) ଏବଂ 'ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ' ଉପରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

'Government's goal is to create a dowry-free Odisha and a home free from domestic violence' - Deputy Chief Minister
'ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଘର ଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 6:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

WCD ORIENTATION PROGRAM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ 'ଘରୋଇ ହିଂସା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ' (PWDVA) ଏବଂ 'ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ' ଉପରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଏହାସହ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଇନର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ।

'ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଘର ଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଦିନସାରା ଚାଲିଥିବା ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ, ଘରୋଇ ହିଂସାର କାରଣ ଓ ଏହାର ପରିବାର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାରଙ୍ଗୀ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ । ସେହିପରି, ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ 'ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର', 'ୱୁମେନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍' ଏବଂ 'ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡଭାଇଜରୀ ସେଣ୍ଟର'ର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ UNFPA ର କନ୍‌ସଲଟାଣ୍ଟ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଏବଂ ଝରଣା ସ୍ୱାଇଁ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ 'ଘରୋଇ ହିଂସା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ' (PWDVA) ଏବଂ 'ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ' ଉପରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ 'ଘରୋଇ ହିଂସା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ' (PWDVA) ଏବଂ 'ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ' ଉପରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନବୀନ ମହାପାତ୍ର, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ରାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (Protection Officers) ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ସମାଜରୁ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ । ହିଂସା, ଭେଦଭାବ ଏବଂ ଯୌତୁକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।"
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)



ଯୌତୁକମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଘର' ଗଠନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କଠୋର ଆଇନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ । ଘରୋଇ ହିଂସା କିମ୍ବା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଗତ ସହାୟତା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ତିରୁପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାହାରିଲେ ୯୭୦ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

WCD ORIENTATION PROGRAM
DY CM PRABHATI PARIDA
PWDVA
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
WCD ORIENTATION PROGRAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.