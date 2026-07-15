ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଘୋଷଣା ପରେ ଦ୍ବନ୍ଦରେ କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଏବେ ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : July 15, 2026 at 4:31 PM IST
ନୟାଗଡ଼: କେଜିରୁ ପିଜି ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ମାଗଣା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । କଲେଜ ପରିଚାଳନା କିପରି ହେବ ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡିଛନ୍ତି । ନିୟୋଜିତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହେବ ଏନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କେମିତି ଭରଣା ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାରେ କଲେଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 150 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 62 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଦୋଛକିରେ ପଡିଛି । ଦରମା ମିଳିବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ।
ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦେୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଖେଳ ପଡିଆ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଶାଇଲେ ବର୍ଷକୁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପିଲା ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ 6 ହଜାରରୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଲେଜର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା ।
ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ; "ଆଗକୁ ଏ ସବୁ ପରିଚାଳନା କିପରି ହେବ । ଚଳିତ ର୍ଷ +2ରେ 5 ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫି'ରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟା ରୋଜାଲୀନ ବସନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଆଡିମିଶନ ପାଇଁ ପଇସା ନେଉନାହୁଁ । କଲେଜରେ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଛାଡିଲାପରେ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ମଚାରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛନ୍ତି । ସରକାର ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି । ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ କିପରି ପଇସା ପାଇବେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣିକି ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର; ଫୋକସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ
କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା; କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାରି ହେଲା SOP
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼