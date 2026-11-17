ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି: 'ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା'- ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
19ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏବଂ ପୁରୀ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ ରେ ଅଛି । 20ରେ ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ରହିଛି l ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : November 17, 2026 at 6:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି l ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁବ l ଯେତେ ସମୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ l 19ରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । 19ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏବଂ ପୁରୀ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ ରେ ଅଛି । 20 ରେ ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ରହିଛି l ତେବେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ l
ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି l ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା l ଗଜପତିର 14, କନ୍ଧମାଳର 100 ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଲୋକେ l
ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି l ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁବ l ଯେତେ ସମୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ l 19 ରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ. 19 ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏବଂ ପୁରୀ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ଅଛି. 20 ରେ ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବର୍ଷା l ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି l ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି. ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି. ରେଳ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ. ଓଡ୍ରାଫ ଅଗ୍ନିଶମ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବେ l ଆମ ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି l
ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ ୬୧୦ କିମି, ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୬୭୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ୭୯୦ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଅଛି । ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର-ଟୁନି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨୦ରୁ ୧୩୦ କିମି ଏବଂ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୪୫ କିମି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ନ ରହିଲେ ବାତ୍ୟାର ବାହ୍ୟ ବଳୟର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାତ୍ୟା ଅକବାନ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଡ୍ୟାମ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ବିଇଏମସି
ଇଟିଭି ଭାରତ. ଭୁବନେଶ୍ବର