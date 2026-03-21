ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବଢ଼ାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା; 'ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 8:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଲାଣି ନିଆଁ । ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖରା ବଢୁଛି ସେହି ଆନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବଢୁଛି । ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ । କେବଳ ଲୋକ ସଚେତନତା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ।

ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦବେଗ । ନିଆଁରେ ନୋ କମ୍ପରମାଇଜ । ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ । ଏବେ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟପ୍ 5 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ।


ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୪ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ:

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ହଜାର ୯୯୬ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୬ ହଜାର ୪୫୯ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏହା ସହ ୨୮ ହଜାର ୭୫୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୬ ହଜାର ୩୪୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ୯୧.୬୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ୮୪୧୪.୫୫ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ ହଜାର ୨୦୫ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୭ ହଜାର ୫୦୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ୩୬ ହଜାର ୭୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩୬ ହଜାର ୩୨୧ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୩ରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ୯୮.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ୯୫୫୦.୮୬ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ହଜାର ୧୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୫୮୫୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୨ ହଜାର ୮୬୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ହଜାର ୮୩୭ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ୯୯. ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ୪୦୬୭.୦୫ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ହଜାର ୮୩୯ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୮୮୭୦ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୯ ହଜାର ୭୨୯ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୯ ହଜାର ୬୯୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ୯୯.୯୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ୪୬୦୯.୩୮ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।୨୦୨୬ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ସୁଧା ୭୩୬୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି. ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡିଶା:- ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ଦେଶରେ ଟପ୍ ୫ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
  • ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ୭୪୦୦ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗଛି
  • ଦ୍ବିତୀୟରେ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି ୬୭୨୭ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି
  • ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତେଲଙ୍ଗାନା, ଯେଉଁଠି ୬୫୨୧ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି
  • ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି ୬୪୭୨ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି
  • ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଠି ୬୩୩୩ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି

ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଜିକା ସମୟରେ ଗଛ କଟାଯିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଯିବା ଏକ ଦୁଖଦଃ ବିଷୟ । କିଭଳି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାନଯିବ ସେନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଧରା ପଡନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଚାଲିଛି । ଖରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ସେନେଇ ସରକାରୀ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଯେପରିକି ବଡ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପାତ୍ର ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାୟାର ଲାଇନ୍ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମହୁଲ ଫୁଲ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:-
ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ କମୁଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ବାଲାଙ୍ଗିର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମହୁଲ ଗଛ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପୀଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।"

ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର:-
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ହେଉ ଅବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନିଆଁ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ବନରାଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଯାହା ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ । ନିଆଁ ଲାଗିଲେ 18003457158 ନମ୍ବରରେ କଲ୍‌ କରି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୨୦୪୬୧ ଫାୟାର ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଓ ରାଉରକେଲାରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ।

ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଜଗିବ ଏଆଇ:-
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । ଏବେ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ମ୍ୟାପ୍‌ରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ପାଖାପାଖି ୬ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରାସ୍ତା ବା ଫାୟାରଲାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକିବାକୁ ଦରକାର ହେଲେ ଡ୍ରୋନ୍‌ର ସହାୟତା ନିଆଯାଇପା‌ରେ । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।


ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ତଦାରଖ:-
ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଫାୟାର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଫାୟାର ଡାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ FSIକୁ ପଠାଯିବ । ଯାହା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡମାନେ ନାଭିଗେସନର ସଠିକ ସୁବିଧା ଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଲଦି ପହଁଚି ପାରିବେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ । ବନ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ସେଲ୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା 24x7 ଆଧାରରେ ନିଆଁ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ।

ଅଧିକାଂଶ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ:- ଏନେଇ ପରିବେଷବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା । କେବଳ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହି ନିଆଁରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବେ ଯଦି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପାରେ । ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ; ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୫୫୮ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗେ ନିଆଁ, ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ସଜାଗ ବନ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର 'ଫାୟାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ'; "ବୁସ କଟିଂ" ସମୟରେ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ନିଆଁ

