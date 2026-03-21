ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବଢ଼ାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା; 'ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 8:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଲାଣି ନିଆଁ । ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖରା ବଢୁଛି ସେହି ଆନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବଢୁଛି । ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ । କେବଳ ଲୋକ ସଚେତନତା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ।
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦବେଗ । ନିଆଁରେ ନୋ କମ୍ପରମାଇଜ । ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ । ଏବେ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟପ୍ 5 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ।
ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୪ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ:
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ହଜାର ୯୯୬ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୬ ହଜାର ୪୫୯ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏହା ସହ ୨୮ ହଜାର ୭୫୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୬ ହଜାର ୩୪୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ୯୧.୬୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ୮୪୧୪.୫୫ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
- ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ୭୪୦୦ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗଛି
- ଦ୍ବିତୀୟରେ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି ୬୭୨୭ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି
- ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତେଲଙ୍ଗାନା, ଯେଉଁଠି ୬୫୨୧ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି
- ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି ୬୪୭୨ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି
- ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଠି ୬୩୩୩ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି
ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଜିକା ସମୟରେ ଗଛ କଟାଯିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଯିବା ଏକ ଦୁଖଦଃ ବିଷୟ । କିଭଳି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାନଯିବ ସେନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଧରା ପଡନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଚାଲିଛି । ଖରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ସେନେଇ ସରକାରୀ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଯେପରିକି ବଡ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପାତ୍ର ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାୟାର ଲାଇନ୍ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମହୁଲ ଫୁଲ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:-
ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ କମୁଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ବାଲାଙ୍ଗିର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମହୁଲ ଗଛ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପୀଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।"
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର:-
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ହେଉ ଅବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନିଆଁ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ବନରାଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଯାହା ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ । ନିଆଁ ଲାଗିଲେ 18003457158 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୨୦୪୬୧ ଫାୟାର ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଓ ରାଉରକେଲାରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ।
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଜଗିବ ଏଆଇ:-
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । ଏବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ପାଖାପାଖି ୬ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରାସ୍ତା ବା ଫାୟାରଲାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକିବାକୁ ଦରକାର ହେଲେ ଡ୍ରୋନ୍ର ସହାୟତା ନିଆଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ତଦାରଖ:-
ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଫାୟାର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଫାୟାର ଡାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ FSIକୁ ପଠାଯିବ । ଯାହା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡମାନେ ନାଭିଗେସନର ସଠିକ ସୁବିଧା ଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଲଦି ପହଁଚି ପାରିବେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ । ବନ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ସେଲ୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା 24x7 ଆଧାରରେ ନିଆଁ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ; ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୫୫୮ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗେ ନିଆଁ, ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ସଜାଗ ବନ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର 'ଫାୟାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ'; "ବୁସ କଟିଂ" ସମୟରେ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ନିଆଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର