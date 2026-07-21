ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Government's big announcement for farmers who suffered losses due to heavy rains
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 6:42 PM IST

|

Updated : July 21, 2026 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

REVENUE MINISTER ON RAIN AFFECTED FARMERS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ।

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)



ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ହରାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।


ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ହେଲେ ଗତ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି l ବଲାଙ୍ଗିର, କଟକ ଓ ଉପକୂଳରେ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ ଓ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ କଟକରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯିବ ।


ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯିବ । ଏହା ଆଧାରରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପଠାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।


କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ଯେ, କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ । ଅନଲାଇନରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଯିବ । ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦିଆଯିବ । ଗୋଟେ ବ୍ଳକର ଗୋଟେ ଘର କି ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ।"



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Low Pressure: ପଛକୁ ପଛ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ବାହୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ଭିଜିବ ପୁରୀ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 21, 2026 at 6:49 PM IST

TAGGED:

RAIN AFFECTED FARMERS
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ
REVENUE MINISTER ON FARMERS
REVENUE MINISTER ON FARMERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.