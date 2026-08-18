SC-ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ସରକାର: ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ‘ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି’
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ‘ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି’ ଯୋଜନା । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 18, 2026 at 9:12 PM IST
Foreign Scholarship for SC-ST students, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର SC ଓ ST ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ‘ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି’ ଯୋଜନା ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ QS World University Rankingରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ Postgraduate ଏବଂ Ph.D. ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ SC ଓ ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଆବେଦନ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବଶେଷ QS ରାଙ୍କିଂକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚୟନ କରାଯିବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ୍ ୫୦ ଜଣ SC ଓ ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯେପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଧା ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗବେଷଣା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ଏବଂ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ତେଣୁ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା SC ଓ ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରି ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ନେବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟ :
"ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି" ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି /ଜାତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ସହିତ ପଛୁଆ ସାମାଜିକ- ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗର ପ୍ରବେଶରେ ଥିବା ଅସମାନତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା । ଏସସି/ ଏସଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତ, ଗବେଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହେବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ :
ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତାହା ହେଉଛି ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) କିମ୍ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧ QS ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 200 QS-ରଙ୍କିଂପ୍ରାପ୍ତ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ / ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବେଦନାକାରିଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ମୋଟ ପାରିବାରିକ ଆୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏବଂ ପେନସନ ସୁବିଧା ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସରୁ ଆୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନକାରୀ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ, ସେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ/ରାଜ୍ୟ/ପିଏସୟୁ/ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ପାଇବା ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର/ପିଏସୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଗଠନ ସମେତ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ/ହାଇକମିଶନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ ।
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅବଧି :
Ph.D କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଜିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 65 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । 40 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ସେହିପରି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀରେ 1-2 ବର୍ଷ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀରେ 65 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଥିରେ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ।
ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସମୟସୀମା (ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷରେ) :
PG ଏବଂ Ph.D ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ୧ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । Ph.D ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହା ୨ ବର୍ଷ ରହିବ । ୨ ବର୍ଷ ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତାର ଆଉ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ।
କିଭଳି କରିବେ ଆବେଦନ :
https://scholarship.odisha.gov.in ନାମକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜାତି ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶିକ୍ଷାଗତ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ପୋର୍ଟାଲରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ ଠାରୁ 30 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
କିଭଳି ହେବ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଯିବ, ଯଦି ସେମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 200 QS ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲିକାରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରୁ ଅଫର ଲେଟର/ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଥିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୟନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧ QS ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଙ୍କ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଅଫର ଲେଟର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ । ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ QS ରାଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ମାର୍କ/ଗ୍ରେଡ୍ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ । ତା’ପରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ସେହି ପାଇଁ ଆୟ ମାନଦଣ୍ଡ କମ୍ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ।
ଚୟନ କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ :
OSHEC ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କମିଟିରେ ରହିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, SD&TE ବିଭାଗ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ ମାନେ ଏହି କମିଟିରେ ରହିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ :
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ଭାରତ କିମ୍ବା ବିଦେଶର ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ତରର (ମାଷ୍ଟର୍ସ/ପିଏଚଡି) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିସା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିସା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ।
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ / କଲେଜ ସମେତ କୌଣସି ସରକାରୀ / ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନରୁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ତାହାର ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ଗବେଷଣାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହଜାର ହାଜର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି," ବୋଲି ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୧,୯୬,୦୦୩ ସିଟ୍; ନାମଲେଖା ବଢ଼ୁନି, ବଢ଼ୁଛି ଖାଲି ସିଟ୍ ଚିନ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ; ଚିଠି ଲେଖି 15 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର