କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି କେତେ ତେଲ ? ତେଲବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ସରକାର
ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତେଲ ବୋର୍ଡ ଲଗେଇବେ ସରକାର । ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର, ଶିଶୁ ଯତ୍ନକେନ୍ଦ୍ର, ୱାନ ଷ୍ଟପ ସେଣ୍ଟର, ଶକ୍ତି ସଦନ, ଶକ୍ତି ନିବାସ ସହ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଲାଗିବ ତେଲ ବୋର୍ଡ ।
Published : November 30, 2025 at 5:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଚିନ୍ତା l ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସରକାର ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର l
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି l ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ l କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି l ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ l
କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି କେତେ ତେଲ ? ତାକୁ ଖାଇଲେ କ’ଣ ହେବ ? ସେନେଇ ତେଲ ବୋର୍ଡ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ l ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି l ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର, ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର, ୱାନ ଷ୍ଟପ ସେଣ୍ଟର, ଶକ୍ତି ସଦନ, ଶକ୍ତି ନିବାସ ସହ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଲାଗିବ ତେଲ ବୋର୍ଡ l
ଏହି ବୋର୍ଡରେ ରହିବ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ତେଲ ପରିମାଣ ରହିଛି l ଯେମିତି କି ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୋଡ଼ି, ଆଳୁଚପ, ଛଣା ସେଉ. ମୁଡୁକିରେ କେତେ ପରିମାଣର ତେଲ ରହିଛି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରତି ତେଲ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଲାଗିବ । ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ହୃଦ ରୋଗ, ମୋଟାପଣ, ଯକୃତ ରୋଗ ସହ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ରହିଛି ? ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉଭୟ ଓଡିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଇ ବୋର୍ଡ ଲାଗିବ l
କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ତେଲ ରହିବା ଦରକାର ? ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ-
- ସିଙ୍ଗଡ଼ା- ୧୦୦ ଗ୍ରାମରେ ୨୮ ଗ୍ରାମ ତେଲ
- କୋଡ଼ି- ୧୦୦ ଗ୍ରାମରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ ତେଲ
- ଆଳୁ ଚିପ୍ସ- ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରେ ୩୫ ଗ୍ରାମ ତେଲ
- ନିମ୍କି- ୧୦୦ ଗ୍ରାମରେ ୪୦ ଗ୍ରାମ ତେଲ
- ଆଳୁ ଚପ୍-୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରେ ୨୪ ଗ୍ରାମ ତେଲ
- ଛଣା ସେଓ- ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରେ ୩୮ ଗ୍ରାମ ତେଲ
- ମୁଡୁକି- ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରେ ୩୫ ଗ୍ରାମ ତେଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
