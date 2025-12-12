ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଏ କି ଧୋକ୍କା ? ସରକାର ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କଥା କହିଲେ, ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏଡାଇ ଦେଲେ
ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା- ମେ' ରେ DPR (Detailed Project Report) କଥା କହିଲେ । ଆଉ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପୁର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ସାଢ଼େ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସି ସେଥିରୁ ୮କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଢେଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କେନ୍ଦ୍ରପଡା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ କୁଠାରଘାତ କରାଇଛି।
କ'ଣ ଥିଲା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଓ କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ ?
ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ବୈଠକ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଡ଼ଃ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଧାନସଭାର ଚଳିତ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ଖବର ସତ୍ୟ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ କୌଣସି ଖବର ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବଳଦେବଜୀଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୁଠାରଘାତ କରିଛି।
ପୁର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ
ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁରାତନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଘନଘନ ବୈଠକ। ପୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ,ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ,ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନଘନ ବୈଠକ ପରେ ୧୬ ନଭେମ୍ବର,୨୦୨୫ ଦିନ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ନବ କଳେବର ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଳଭଦ୍ର ପତ୍ରୀ କହିଥିଲେ,"ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ଗତକାଲି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ,ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ,ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ,ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆର୍କିଟେକକୁ ଡିପିଆର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ପେଜ ୱାଇଜ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କିପରି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ,ମନ୍ଦିରର ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେବ,ମନ୍ଦିରର ପାର୍କିଂ ଏରିଆ କିପରି ବଢିବ, ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର କିପରି ବିକାଶ ହେବ, ରୋଷଘର, ବୈଠକ ଘର, ମନ୍ଦିରର କିପରି ମରାମତି ହେବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆର୍କିଟେକ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ।
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ କୋଟି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଏହି ମଞ୍ଜୁର ଟଙ୍କାରେ ମରାମତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଡିପିଆର, ଏଷ୍ଟିମେଟ ପରେ କାମ ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଜମିରେ ବେଆଇନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ଦୋକାନ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଅଛି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରାସ୍ତା ରହିଛି । ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଓ ପାର୍କର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ।ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି । ପୋଖରୀ, ପାର୍କ, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ଘରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିଜସ୍ଵ ଜମିରେ ହୋଇଛି।
ଉନ୍ନତୀକରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ସେଥିରେ ୪୭ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪୫ ଓ ପରେ ୨ଟି ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଜମି ବଦଳରେ ଜମି ପାଇବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଶେଷ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ। ପୁର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଦଶକୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆଠକୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଓ ଵାକି ଅଢେଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଢେଇ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତୀକରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୋଖରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହ ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଖରୀକୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଝୁଲଣ ଘର, ଭଣ୍ଡାର ଘର,ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳୁଛି,ପିଲାର ଇତ୍ୟାଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ (ASI)ର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସିବ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ଆସିଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ"ବୋଲି କହିଥିଲେ।
'ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋକ୍କା ଦିଆଯାଉଛି'
ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଧୋକ୍କା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଭକ୍ତ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି,"ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋକ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ପୁର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ହେଉ ଅବା ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର । ସମସ୍ତେ କେବଳ ଧୋକ୍କା ଦେବା ସାର ହୋଇଛି । ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଥିବା ୭୫୦ ଏକର ନିଜସ୍ୱ ଜମି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଧାର କିପରି ହେବ ସେନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉନାହିଁ। ସେତେବେଳର ସରକାରରେ ସାଢ଼େ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ଜଣାନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଚାର କଲେ ହେଲେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ପାଣ୍ଠି କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଲେ।ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଧୋକ୍କା ଦେଲେ । ଏହାର କାରଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା । ଏହି ଧୋକ୍କାର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଆସି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଯେଉଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ଏହାର ବିକାଶ କରାନ୍ତୁ । ନଚେତ ଏହି ଧୋକ୍କାର ପରିଣାମ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ।
କୁହୁଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ-ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବଳଦେବ ସେନା
ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ପରେ ଗତମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ନେଇ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ଆଇନ ତଥା ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିବା କହିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବଳଦେବ ସେନା ସଭାପତି ପୁପୁନ ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର କଥା। ପୁର୍ବ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାସୀଙ୍କୁ ଠକା ଯାଇଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବିକାଶ ପାଇଁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କହି ସମୟ ଗଡାଇ ଠକିଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଂସଦ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ବସି ଆଲୋଚନା କରି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉନ୍ନତୀକରଣ କାମ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ କଥା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାବାସୀ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା, ସରକାର ପୁନଃ ଆମକୁ ଠକିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଯେହେତୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତୀକରଣ କଥା ମନା କଲେ ଏହାଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଏ ସରକାର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏହି କଥାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମଉଡ଼ମଣି ତଥା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ଉପରେ ଯଦି ସରକାର କାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡି ପଡିବ । ସରକାର ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯେଉଁ ବଡବଡ କଥା କହିଥିଲେ ପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିଣାମ ୨୪ ବର୍ଷର ସରକାର ଭୋଗିଛି।ଯଦି ଏ ସରକାର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବିଚାର କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
