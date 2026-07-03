ETV Bharat / state

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଜନମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ସରକାର, ଇ-ମେଲ୍ ଓ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି

ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜାରି ହେଲା ଇମେଲ ଆଇଡି ଓ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ।

ODISHA TEXT BOOK ERROR ISSUE
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଜନମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ସରକାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 8:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡିଛି । ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।


ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ମତ ଲୋଡ଼ାଗଲା । ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜାରି ହେଲା ଇମେଲ ଆଇଡି । textbookscertodisha@gmail.comରେ ମତାମତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ସରକାର । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର- ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୨୨ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତ ରଖିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଚାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

textbook errors
ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି (ETV Bharat Odisha)
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସରକାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ରହିଥିବା ଅନେକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଉଠିଛି । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧିତ ବହି ବିଭାଗୀୟ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍/ଓସେପା ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯିବ ।
textbook errors
ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି (ETV Bharat Odisha)

ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧିତ ତଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ ରହିବ । ଏପଟେ ଏସସିଇଆରଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ଓ ଏସସିଇଆରଟିର ନିର୍ଦେଶକ ବହି ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।

textbook errors
ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ବହି, ତଥାପି ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି, ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ'- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TEXT BOOKS ERROR
ODISHA SCHOOL AND MASS EDUCATION
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ
SCERT CONTROVERSY
ODISHA TEXT BOOK ERROR ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.