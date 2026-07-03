ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଜନମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ସରକାର, ଇ-ମେଲ୍ ଓ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି
ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜାରି ହେଲା ଇମେଲ ଆଇଡି ଓ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ।
Published : July 3, 2026 at 8:01 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡିଛି । ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ମତ ଲୋଡ଼ାଗଲା । ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜାରି ହେଲା ଇମେଲ ଆଇଡି । textbookscertodisha@gmail.comରେ ମତାମତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ସରକାର । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର- ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୨୨ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତ ରଖିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଚାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧିତ ତଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ ରହିବ । ଏପଟେ ଏସସିଇଆରଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ଓ ଏସସିଇଆରଟିର ନିର୍ଦେଶକ ବହି ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ବହି, ତଥାପି ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି, ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ'- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର