ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚାଲୁଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ କିଳଭି ପୁନର୍ବାର ତ୍ରୁଟି ନଆସିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ବହି ପ୍ରୁଫ ରିଡିଂ ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 19, 2026 at 9:48 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 10:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଏଥର ଯେପରି ପୁନର୍ବାର କୌଣସି ଭୁଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ନଆସେ, ସେନେଇ ସରକାର ସଚେତନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ସରିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ୍ରୁଟି ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ହଜାର ହଜାର ଭୁଲ ନଜର ଆସିଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୧୬୭୮ରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । NEPକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ବହିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ କେଉଁଠି ବନାନ୍ ଭୁଲ୍ ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ରହିଥିବା ଭଳି ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଚିତ୍ର ବଦଳରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଆଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ନିୟମଗିରିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଭଳି ପାଖାପାଖି ୧୬୭୮ଟି ଭୁଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବଡ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖୋଦ ଏହାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ।
ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆନୁସାରେ, SCERTର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମେତ ୩ ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ୬ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍; ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷକରେ 12 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଆଶାୟୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର