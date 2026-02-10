ETV Bharat / state

ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଭୟ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଜଗିବ AI

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) 2026 ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ପାଇଁ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 10, 2026 at 5:54 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଭୟ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । ଏପଟେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ଲାକ ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରେ ଲେଖିବେ । ବାକି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯେକୌଣସି ପେନ୍ ରେ ଲେଖିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନାହିଁ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ସମେତ ରାଜ୍ୟମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା, ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:-
ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା- ୨୦୨୬ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା ବିଭାଗରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୭୦୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୨୪ ହଜାର ୬୨୧ ଜଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୩୬୩ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୫ ହଜାର ୯୩୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ତେବେ ମୋଟ୍ ଆକାରରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୬୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୧୧ଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ ହେବା ସହିତ ୧୩୫୭ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ୭ଟି ଉପ- କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ୧୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ୨୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ।

ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:-
ବାର୍ଷିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସରିବ । ବାର୍ଷିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୮୭୫ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା, ମଧ୍ୟମାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୯୭୯ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୨୨ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର, ୩୦୮୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର୫୦ଟି “ଉତ୍ତର ପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର” କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଟକର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରୁ ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ଡେସ୍‌ପାଚ୍‌ ଟିମ୍‌ ସହିତ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଆରକ୍ଷୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗ୍ରହଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯିବ ।



ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ନିଷିଦ୍ଧ:-
ବିଶେଷକରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରାନିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଂପର୍କିତ ନିୟମ ବା ବିଧାନର ଉଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଆଇନ୍‌ ୧୯୮୮ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଏନେଇ CHSEର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ସୁରୁଖୁରରେ କରାଯିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଯାହା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ କରିବ । ଏହାର ଅପରେଟିଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବ । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାତା ଅନଲାଇନରେ ଇଭାଲ୍ୟୁସେନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନରେ ଲେଖିବେ । କିନ୍ତୁ ବାକି ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଆଦିର ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ପେନ୍ ରେ ଲେଖିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, CHSEର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ।



ଏପଟେ ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ବଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଗେଟ୍ ରେ ଚେକିଂ କରାଯିବ । ପିଲାମାନେ କେବଳ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଆସିବେ । ଘଣ୍ଟା ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଣିବେ ନାହିଁ । ସାଙ୍ଗରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ, ପେନ୍ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ।" ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଜନିତ ଚାପକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେଉଁ ବହି ପଢୁଛ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କିଏ ଅଧିକ ପଢିଲା ଓ କମ ପଢିଲା ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ନିଜେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) 2026 ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ପାଇଁ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦ୍ରୁତ ହେବା ସହ ମାନବିକ ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ ପାଇବ । ପରୀକ୍ଷକମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତର ପତ୍ର କାଗଜରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନଲାଇନରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ସମେତ CBSE ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ 26ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । CBSE ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚାଳନା କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 46 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ହେଲେ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍, ଭୌତିକ ଫର୍ମାଟରେ ଜାରି ରହିବ ।

ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM)ର ଲାଭ

ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କିଂ ଉତ୍ତର ଯାଞ୍ଚକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବା ଉଚିତ । ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ, ଗଣିତ ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହଜ କରିବ । CBSE ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖି କହିଛି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି:-

  • ଖାତାରେ ଆଉ କୌଣସି ଗଣନା କିମ୍ବା ଭୁଲ ଯୋଡ଼ିବା ହେବନାହିଁ ।
  • ମାନୁଆଲ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ।
  • ମାର୍କିଂ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଦ୍ରୁତ ସମାପ୍ତି ।
  • ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ରହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବେ ।
  • ପରିବହନ ସମୟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଞ୍ଚୟ ।
  • ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
  • ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ମାନବଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
  • ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଭ୍ୟାସରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ।
  • ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର CBSE-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ସାମିଲ ।
  • କମ୍ କାଗଜ ଗତିବିଧି ସହିତ ଏକ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

