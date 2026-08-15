'ପ୍ରତିଟି ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ':- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 15, 2026 at 11:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ, ଉଦ୍ଧାର, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ଆଜି (ଶନିବାର) ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନ, ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (SEOC)ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୨ଟି ବ୍ଲକର ୨୨୭ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୫୦୩ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨,୭୦,୨୧୨ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରହିଛି । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୯୫,୨୦୬ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ୨୨୬ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ରନ୍ଧାଘର ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ରିଲିଫ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି ।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ରିଲିଫ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧୮ଟି ରେସପନ୍ସ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୩୬ଟି ODRAF ଟିମ, ୭ଟି NDRF ଟିମ, ୩୫ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଟିମ ଏବଂ ୪୦ଟି ପୋଲିସ ସମେତ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଟିମ ରହିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୬୨ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ, ORS, IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନେକ ଭେନମ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ୩୧ଟି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ଟି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା/ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି । ପଶୁସମ୍ପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ୫୧୮.୭୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ବୈତରଣୀ : ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ଜଳସ୍ତର ୩୬.୮୧ ଫୁଟ, ଯାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୩୮.୩୬ ଫୁଟ ରୁ ତଳେ ରହିଛି । ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮.୧୪ ଫୁଟ ରହିଛି । ଯାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ଫୁଟରୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଛି ।
- ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ : ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ ୬.୯୮ ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୮.୧୩ ଫୁଟରୁ ତଳେ ରହିଛି ।
- ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା : ଜାମଶୋଳାଘାଟଠାରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୭.୮୮ ଫୁଟ, ଯାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୪୯.୧୬ ଫୁଟ ଠାରୁ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।ରାଜଘାଟରେ ଜଳସ୍ତର ୧୦.୪୮ ଫୁଟ, ଯାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ଫୁଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି ।
- ଜଳକା : ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୬.୬୨ ଫୁଟ, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ଫୁଟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ । ତେବେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
- ବ୍ରାହ୍ମଣୀ : ପାନପୋଷଠାରେ ଜଳସ୍ତର ୧୭୫.୬୨ ଫୁଟ, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୭୮.୪୨ ଫୁଟ ଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି । ଜେନାପୁରଠାରେ ଜଳସ୍ତର ୨୨.୧୩ ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୨୩ ଫୁଟ ଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ନିକଟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବର ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା; ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ୭୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଳକା ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବି ବଢୁଛି: ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର