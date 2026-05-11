'ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଫାଇନ ନାଁରେ ଜିଜିଆ କର ଆଦାୟରେ ମାତିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ'- ବିଜେଡି
ଆରଟିଓଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି ଟାର୍ଗେଟ । ଏନେଇ ପରିବହନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 11, 2026 at 9:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଫାଇନ ଆଦାୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାତିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ । ଆରଟିଓଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି ଟାର୍ଗେଟ । ଏନେଇ ପରିବହନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । ହେଲେ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର । ଏନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ତୁରନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି । ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ ।
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ସାଧରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବେଖାତିର କରି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯେଣତେଣ ଉପାୟରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଓ ସାଧରଣ ଜନତା ଭୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ତର୍ଜମା ନ କରି ଫାଇନ ଆଦାୟରେ ମାତିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । ପରିବହନ କମିଶନର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆରଟିଓଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି । ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁଛି କି ନ ଚାଲୁଛୁ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରି କେମିତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ ଆଦାୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପରିବହନ କମିଶନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକାଳରେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ତିଳେ ହେଲେ ନିଘା ନାହିଁ । ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ଭାରିଯାନ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପବେଶ କରିବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ, ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଭାରିଯାନ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ହାଇୱା ସହର ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେଲା । ପରିବହନ କମିଶନର, ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ସହରରେ ପ୍ରତି ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ । ଗାଡ଼ିଟି କାହାର, କାହିଁକି ସେ ୩ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇଗଲା, ତାହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ କେମିତି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ୫%ରୁ ୪୦% ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଲୋକଅଦାଲତରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦେଉଥିବା ଫାଇନକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଫାଇନ ଆଦାୟ ନାଁରେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଜିଆ କର ଆଦାୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର