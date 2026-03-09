ETV Bharat / state

18 ମାସରେ 428 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର-ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

30 ମିନିଟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଂଚିବା ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ସମୟକୁ ଆହୁରି କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି। କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମହଜୁଦ ରହିବ ଏବଂ ଦୂରତା କମିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ବିଚାର କରୁଛି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 9, 2026 at 3:37 PM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଗୃହରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ? ଏହି ସମୟକୁ କେମିତି କମା ଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସଂଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ।

ବିଧାୟକ ସଂଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ନିଜର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ, 'ନିକଟରେ ମୁଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା । ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲି ।' ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଏପରି ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାହିଁକି ଠିକ ସମୟରେ ପହଂଚି ପାରୁନି? ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀରେ ଏପରି କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ସଂଜୀବ ମଲ୍ଲିକ।

ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଗତ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା । ଏପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଠେଲା ହେଉଥିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୩୦ ମିନିଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମହଜୁଦ ରହିବ ଏବଂ ଦୂରତା କମିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ବିଚାର କରୁଛି।'

GPRS ଟ୍ରାକିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଅବହେଳା ଦେଖିଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଥିଲେ, ଗତ 18 ମାସରେ 428 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 30 ମିନିଟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଂଚିବା ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ସମୟକୁ ଆହୁରି କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି। ତେବେ GPRS ଟ୍ରାକିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ହେବ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

