ଶୁଣିଲେନି ସରକାର: ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଦଶାହ କର୍ମ ପାଳିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକ

ଶୁଣିଲେନି ସରକାର: ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଦଶାହ କର୍ମ ପାଳିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକ
୧୦ ଦିନର ଧାରଣା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା । ଦଶାହ କର୍ମ କରି ପ୍ରତିବାଦ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶାହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 12, 2026 at 5:45 PM IST
TATA POWER EMPLOYEE STRIKE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକିଲେଣି । ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଆସିଲେନି, ମିଳିଲାନି କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ । ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ଏପରିକି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଦଶାହ କର୍ମ କରି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏକାଦଶାହ କର୍ମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ।
ଗତ ମେ' ମାସରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନେ ୧୩ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ୧,୭୪୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବା ସହ ନୂତନ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ।
ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ପୂର୍ବ ଆଶ୍ୱାସନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ନୂତନ ଠିକାରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି । ଏହାସହ ମିଟର ରିଡର୍ ଓ ବିଲ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି, ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକାକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ ନୀତିର ପୁନର୍ବିଚାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ କରି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ନିଜ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ଜୀବିକା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହୁଏ ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ସମସ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ସରକାର ଏନେଇ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ TPCODL ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାକିରି ଫେରାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ଦୀପାବଳିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନ୍ଧାର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ! ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ଲାଗୁ ହେବ ଏସମା, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର