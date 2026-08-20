ଅନିୟମିତତା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ୱାଲିଟି ଅଡିଟ୍

ଅନିୟମିତତା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ୱାଲିଟି ଅଡିଟ୍
ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା, ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରମ ଆଇନ ପାଳନର ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 20, 2026 at 7:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ । ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଜବାବଦେହିମୂଳକ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦର ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ୱାଲିଟି ଅଡିଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଆର୍ଡି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁପି ବା RD&QP ୱିଙ୍ଗ ଏହି ଅଡିଟ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ବିନା କରିବ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ୱାଲିଟି ଅଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଠିକାଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା, ପରୀକ୍ଷାଗାରର କ୍ଷମତା, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରମ ଆଇନ ପାଳନର ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ୍ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି କ୍ୱାଲିଟି ଅଡିଟ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଅଡିଟ୍ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଡିଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PCC ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକାର ଓ ବୈଷୟିକ ଜଟିଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଡିଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଅଡିଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ କରିବ । କମିଟିର ସୁପାରିସ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ୫୦% ପରୀକ୍ଷା RD&QPର ନିକଟସ୍ଥ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ସ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କରାଯିବ ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ବିଟୁମିନସ୍ ଓ ପେଭମେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କଙ୍କ୍ରିଟ ବା PQC କୋର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଏହି ଏସଓପି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ୱିଙ୍ଗ ଓ ଓବି ଆଣ୍ଡ ସିସି ଲିମିଟେଡ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଡିଟ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାସକୁ ୨ ଥର ବସିବ କ୍ୟାବିନେଟ: ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନୋଟ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ହୋମିଭାବା କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର