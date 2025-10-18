ସରକାରଙ୍କୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଚିନ୍ତା; ୧୧୨୭ ପୋଲିସ ଓ ୧୭୦ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
NCRB ପୋର୍ଟାଲ ଓ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ ୧୯୩୦ ଜରିଆରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି।
Published : October 18, 2025 at 11:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ। ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ -୨୦୨୫ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ୧୬ଟି ସଚେତନତା ରଥ ନୂଆପଡା ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭାଗରେ ୧୧୨୭ଟି ନୂତନ ପୋଲିସ ପଦବୀ ସହିତ ୧୭୦ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସାଇବର ଅପରାଧ
ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଓ ଜନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି । NCRB ପୋର୍ଟାଲ ଓ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ ୧୯୩୦ ଜରିଆରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୬.୬ ଲକ୍ଷ କଲ୍ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ଆସିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଯାହାର ମୋଟ୍ ରାଶି ୩୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସାଇବର ୱିଙ୍ଗ ତରଫରୁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ୨୦୨୫ ମସିହା ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ୨୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି। ମୋଟ୍ ଠକେଇ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ୩୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୯ଟି ନକଲି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟକୁ ବ୍ଲକ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୯୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୫୦୧ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଛି। ୫୦୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗରିଫ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ୧୪୪୭ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି। ୩୩୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୨ ବର୍ଷରେ ୧୯୮୩ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୪୪୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଠକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ଫେରିଛି। ମାତ୍ର ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଉ ନ ଥିବାବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ନହେବା ସଦୃଶ। ୨୦୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୦ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦୪୯ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ବିଚାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୧ ବର୍ଷରେ ୩୧୩ଟି ମାମଲାର ବିଚାର ହୋଇନାହିଁ। ୨୦୨୧ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୩୬୨ଟି ସାଇବର ମାମଲା ବିଚାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମାମଲା ଫଇସଲା ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିର୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବିବରଣୀ ମୁତାବକ ବର୍ଷରେ ୦.୧ ପ୍ରତିଶତ ସାଇବର ମାମଲା ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଣା ମାମଲା ପଡ଼ିରହୁଛି। NCRB ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫଇସଲା ହାର ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ୪୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ୨୦୨୧ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୫୪୯୭୯ଟି ସାଇବର ମାମଲା ବିଚାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ୭୧୩୯ଟି ଫଇସଲା ହୋଇଥିଲା। ୪୯୧ଟିରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୭୭ଟିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ଯାଇଥିଲେ।
ସାଇବର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ତଥା ମାମଲା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର, ଅନୁଗୁଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ସାଇବର ଥାନା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ୧୪ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଥାନା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ସାଇବର ଅପରାଧର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକକରଣ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସାଇବର ସହାୟତା କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକେ ୧୯୩୦ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ପୋଲିସ ସହାୟତା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେହିପରି ଆଉ ୨୦ଟି ସାଇବର ଥାନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ। ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୮୨ କୋଟି ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାରୀକାରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ଅପରାଧ, ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଭଳି ଅପରାଧର ଶୀକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସାଇବର ପୋଲିସଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ ପରିବେଶ ଗଠନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ରିପୋର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ ୧୯୩୦ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଉ ୨୦ଟି ନୂତନ ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୧୪ଟି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୧୧୨୭ ନୂତନ ପୋଲିସ ପଦବୀ ସହିତ ୧୭୦ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । ଏଥି ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହି ସେଣ୍ଟରଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ସାଇବର ଠକାମୀର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜି ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ, ଡିଜିଟାଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ୨୦୨୫ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସାଇବର ଠକେଇର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ୧୬ଟି ସଚେତନତା ରଥକୁ ପତକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରଥ ଗୁଡିକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମାସ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜରିଆରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏହି ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏହି ସଚେତନତା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ନରଖି ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- SI ଜାଲିଆତି ପଛରେ ଦୁଇ ମଡ୍ୟୁଲ-ବିଜୟନଗରମ ଏବଂ ଦୀଘା: ଗିରଫ ହେଲେଣି 123, ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୟପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ବନ୍ଧା ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ
ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ଭୁବନେଶ୍ବର