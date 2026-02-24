ETV Bharat / state

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ; ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସ୍ଥିର କରିବ ଦିବସ

ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବ । ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ବା ସୁପରଭାଇଜିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିମ୍ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 24, 2026 at 5:13 PM IST

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହି ଏସଓପି ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି‌‌ । ସେହିପରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତିରେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ବ ରହିବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଏକସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ତିଥିରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ, ସେନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଶୁଭ ବେଳା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ।

ଆଗାମୀ ଏକସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ତିଥିରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ, ସେନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବ । ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ବା ସୁପରଭାଇଜିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିମ୍ । ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଟିମ୍ ରେ ୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳରେ ୧୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ । ସୁପରଭାଇଜିଂ ଟିମ୍ ରେ ଦୁଇ ଜଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହାଇଲେବଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବ୍ କମିଟିର ଜଣେ ସେବକ ମେମ୍ବର ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହାଇଲେବଲ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ବଣିଆ, ଜଣେ ବଣିଆ ସେବକ, ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ଦେଉଳକରଣ, ତଢଉକରଣ ଏହି ଦଳରେ ରହିବେ । ଉଭୟ ଦଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ।"

ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତିରେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ବ ରହିବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଆରବିଆଇ‌ ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରିବେ । ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ ତିଆରି କରାଯିବ । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ । ତେବେ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଚଳିତ ଥର ହେବାକୁଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତିର କେବଳ ମେଳକ କରାଯିବ ।
ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି‌‌ ।

ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ଶେଷରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ଉଭୟ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ରଖାଯିବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯେଭଳି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତିରେ ସାମିଲ୍ ଥିବା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯିବ । ସୁନା, ରୂପା, ମୋତି, ମାଣିକ ରଖିବା ପାଇଁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ।

ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ସେହିଦିନ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଳିଆ ସେବକ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାୟତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପି ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଲୋକୀକରଣ, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବହୁଳ ଦିନ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ଶନିବାର, ରବିବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ । ତେବେ ଆଗାମୀ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏସଓପି ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ।
