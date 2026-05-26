ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ

ସୁଧୀର ପାତ୍ର
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 7:29 AM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋପାଳପୁରର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧିର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଲଟା ଜବାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସରୋଜ ପଣ୍ଡାକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ରଞ୍ଜନର ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ସରୋଜର ବାମ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତି MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସୁପାରି କିଲର ଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ଓ ସରୋଜ । ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ତାରିଖରେ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ବଣଗାଁରୁ ଘରକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣପୁର ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ବୁଗୁଡ଼ା ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରାଶିପଙ୍କାଳରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।

ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....

