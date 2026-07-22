ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା: 552 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟରେ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ, 68 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ଯ ଗ୍ରହଣ ନେଇ ସୂଚନା
2026 ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଥାନା କରାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 22, 2026 at 9:48 AM IST
SUDHIR PATRA KIDNAP MURDER CASE , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ପୋଲିସ 552 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମୃତ ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଆରୀ ଓ ପୁତୁରା ସମେତ ମୋଟ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିସାରିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 68 ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
552 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ
ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ ସୁଧୀରଙ୍କ ପୁତୁରା ତୁଷାର ପାତ୍ର, ଝିଆରୀ ନିବେଦିତା ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କାଳୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ , ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଓରଫ ଗୋଲୁ, ମୁକେଶ ସାହୁ, ସୁମିତ ସିଂ, ରଂଜନ ମଲିକ, ସରୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପୋଲିସ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଜିତେନ ପଲାଇ, ଶୁଭମ ଗୌଡ଼ ଓ ଶୁଭମ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛି । ଅପହରଣ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ହତ୍ୟା, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଫାରେ ଚାର୍ଜସିଟକୁ କୋର୍ଟରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସଦର ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟି ଦାଖଲ ହେବା ନେଇ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି " ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ 552 ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମାନ୍ୟବର ଜେ.ଏମ୍.ଏଫ୍.ସି ରୁରାଲ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 68 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପରେ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟି ଦାଖଲ କରାଯିବ ।"
ଏପ୍ରିଲରେ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା:
2026 ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଭଲିବଲ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ଯୋଗେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ପାଇଁ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଅପହରଣକାରୀ, ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଡ ମାରିବା ସହିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍, ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଆରୀ ଓ ପୁତୁରା ସମେତ ମୋଟ 9 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସଦରଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ମୋ ପରିବାର ଅସୁରକ୍ଷିତ, ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନିବେଦିତାଙ୍କ ମା' ଓ ମାମୁଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି'- ରଶ୍ମିତା ପାତ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର