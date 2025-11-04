ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ମନ ମୋହିବ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଓ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ-୨୦୨୫ ।
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ:
ରାତି ପାହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଆ..କା..ମା..ବୈ.. ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ । ପ୍ରମୁଖ ଜଳାଶ୍ରୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ, ମହୋଦଧି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଗୌରବଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାରମ୍ପାରିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଳହୁଳ, ଓଡ଼ିଆଣି ପରମ୍ପରା, ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହିତ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା:
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ-୨୦୨୫ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ। ଗୋପାଳପୁର ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ଠାରେ ଏ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ:
ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପାରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଳାକାରମାନେ ଚିତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଏହା ସହିତ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟଷ୍ଟଲ ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ । ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତିଭାଶନ କହିଛନ୍ତି,"ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ । ଏନେଇ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।"
