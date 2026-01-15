ETV Bharat / state

ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ

ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର । ପୂର୍ବରୁ ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ତାରିଖରେ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 9:38 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଗୋପାଳପୁରରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ତାରିଖରେ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ତାରିଖ ବଦଳାଯାଇ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତବର୍ଷ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ୫ ଦିନ ଧରି ମହୋତ୍ସବ ଆଯୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏପରିକି ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନୀ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହୋତ୍ସବର ଉଦଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଏନେଇ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମୀ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହିତ ବାଲୁକା କଳାକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀତ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏପରିକି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଉପଖଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ତିନିଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଯଥା ପୁରଷୋତ୍ତମପୁରର ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ, ଭଞ୍ଜନଗରର ମା ବାଘ୍ରଦେବୀ ଏବଂ ଚିକିଟି ଗଡ଼ର ମା କାଳୁଆଙ୍କ ପୀଠରୁ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି ଗୋପାଳପୁରର ଡୁରା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେଠାରୁ ମିଳିତ ମଶାଲ ଗୋପାଳପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଆଳତୀ କରାଯାଇ ସେହି ମଶାଲକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଗତବର୍ଷ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବୀ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାଷନଙ୍କ କହିବା କଥା, "ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କଳାକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ତାହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର କରାଯିବା ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଳାଭୂମି ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

