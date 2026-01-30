ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା; ଝୁମିଲେ ଝୁମାଇଲେ ସିନେ ତାରକା
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା । ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ୱର ଉତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ।
Published : January 30, 2026 at 5:45 PM IST
Gopalpur Beach Festival ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା । ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡିଶାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଓଲିଉଡ ସିନେ ତାରକାଙ୍କ ଜଲୱା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ମର୍ଡନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବାଚସ୍ପତି:
ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବିକଶିତ ଭାରତ-ବିକଶିତ ଓଡିଶାର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଖିଛି । ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦନା, ମଞ୍ଚର କଳେବର, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଜନସମୁଦ୍ର ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି । ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ବ ଓ ଓଡ଼ିଆର ଗୌରବ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ମଞ୍ଚ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରସାର ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି । ସାମଗ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ମାନବ ସମାଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଓଡିଶାର ବେଳାଭୂମି ଗୁଡିକ କିପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ।"
'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସମୟରେ ମହାର୍ଘ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ':
ସେହିପରି ମହୋତ୍ସବରେ ୟୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋପାଳପୁର ମହୋଦଧି କୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ମହାବନ୍ଦନା ଏବଂ କଚ୍ଛପ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗମନର ଦିବ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ମହୋତ୍ସବ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୟାନ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧତାକୁ ବୟାନ କରୁଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଏଭଳି ମହାର୍ଘ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ।"
ମହୋତ୍ସବକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ମହୋତ୍ସବର ଅୟୋଜକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଆକର୍ଷଣରେ ପରିଣତ ହେବ । ସେହିପରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସିନେ ତାରକା ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରସାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନେ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ଏବେ ବିଶାଳ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ଥାୀନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।
ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ ସିନେ ତାରକା:
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଜଗତର ବହୁ ତାରକା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅରିନ୍ଦମ ରୟ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ଉଷସୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ପୁପିନ୍ଦର ସିଂ, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ, ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ଶୀତଲ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଚିତାକର୍ଷକ ଅଭିନୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଂଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ।
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଟିମ୍:
ସେହିପରି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉତ୍କଳିକା ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସୋଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, ଲଳିତ କଲ୍ଚରାଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ଜେ.ଡି.ଟି. ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, ଆରାଧ୍ୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, କଳାଞ୍ଜଳି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରତିମା ରଥ ଏଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରୁପ୍ (କୋରାପୁଟ), ବନକପୌ କଲ୍ଚରାଲ ଗ୍ରୁପ (ଆସାମ) ଢୋଲ ମହୁରୀ କଳା ପରିଷଦ (ବଲାଙ୍ଗୀର), ବୀଣାପାଣି ରୂପଚାନ୍ଦ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ପ (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ) ଏମ୍.ଇ.ଏମ୍. (MEM) ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଚେଣ୍ଡାମେଲମର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ; କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ; ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା
ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିକୁ ଗୌରବନ୍ୱିତ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଓ ବେଳାଭୂମି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର