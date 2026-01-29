ETV Bharat / state

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ; କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

Gopalpur Beach Festival 2026
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Gopalpur Beach Festival ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ସବ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା । ଜାତୀୟସ୍ତର ଲୋକନୃତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଂଗୀତ ଯାଦୁରେ ମତୁଆଲା ହେଲେ ଦର୍ଶକ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ।

'ଦେଶରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୋତ୍ସବ':

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାମୁଦ୍ରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଡରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇନଥିବା ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅନେକ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆରତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଦେଖିକି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରେ ଯେ, ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୋତ୍ସବ ।"

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏହା ସୌର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମାଟି । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମପଦ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେହି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ । ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆ ଓ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜୁ ।

ସଂସ୍କୃତିର ପବିତ୍ର ମାଟି ଗଞ୍ଜାମ:

ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପବିତ୍ର ମାଟି ଗଞ୍ଜାମ । ଗଞ୍ଜାମ ହିଁ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ଓ ଅନବଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିପାରେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନଃ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିବ, ଏକଥାରେ ଦ୍ବିମତ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଓ ଡିଆରଡିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ:

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୈଥିଲି ଠାକୁର, ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର, ରାହୁଲ ସିପ୍ଲିଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖରଙ୍କ ପରିଚିତ ସ୍ୱର, ଲୟ, ତାଳର ସଂଗୀତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବିଭୋର ହେବା ସହିତ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜ୍ଜା ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡିଶୀ, କାଲବେଲିଆ ରାଜସ୍ଥାନୀ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, କାଠପଦାର ନବଦୂର୍ଗା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲବଣୀ, ବଲିଉଡ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍, ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ଯ, ମାଲଖମ୍ବ, ଆସାମର ବିହୁ, ଘୁମର ଚକ୍ରି କାଲବେଲିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତି ୱାସନ, ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର, ବିଏମସି କମିଶନର ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜସିର୍କେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର ,ଅତିରିକ୍ତ ଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

