ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ; କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : January 29, 2026 at 3:57 PM IST
Gopalpur Beach Festival ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ସବ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା । ଜାତୀୟସ୍ତର ଲୋକନୃତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଂଗୀତ ଯାଦୁରେ ମତୁଆଲା ହେଲେ ଦର୍ଶକ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ।
'ଦେଶରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୋତ୍ସବ':
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାମୁଦ୍ରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଡରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇନଥିବା ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅନେକ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆରତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଦେଖିକି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରେ ଯେ, ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୋତ୍ସବ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏହା ସୌର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମାଟି । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମପଦ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେହି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ । ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆ ଓ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜୁ ।
ସଂସ୍କୃତିର ପବିତ୍ର ମାଟି ଗଞ୍ଜାମ:
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପବିତ୍ର ମାଟି ଗଞ୍ଜାମ । ଗଞ୍ଜାମ ହିଁ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ଓ ଅନବଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିପାରେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନଃ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିବ, ଏକଥାରେ ଦ୍ବିମତ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଓ ଡିଆରଡିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ:
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୈଥିଲି ଠାକୁର, ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର, ରାହୁଲ ସିପ୍ଲିଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖରଙ୍କ ପରିଚିତ ସ୍ୱର, ଲୟ, ତାଳର ସଂଗୀତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବିଭୋର ହେବା ସହିତ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜ୍ଜା ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡିଶୀ, କାଲବେଲିଆ ରାଜସ୍ଥାନୀ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, କାଠପଦାର ନବଦୂର୍ଗା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲବଣୀ, ବଲିଉଡ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍, ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ଯ, ମାଲଖମ୍ବ, ଆସାମର ବିହୁ, ଘୁମର ଚକ୍ରି କାଲବେଲିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ଉଦଘାଟନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତି ୱାସନ, ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର, ବିଏମସି କମିଶନର ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜସିର୍କେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର ,ଅତିରିକ୍ତ ଜ଼ିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର