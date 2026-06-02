ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର; ମା' ହେଲା ମରାଠା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ, ଜନ୍ମ ଦେଲା ୪ଶାବକ
ମହାବଳ T-31 ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଜିନ୍ନତ୍ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ମେ'ମାସରେ ଜିନ୍ନତକୁ ଭେଟିଥିଲା କଳା ମହାବଳ T-12 । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ/ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Published : June 2, 2026 at 6:18 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 6:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର । ମା' ହୋଇଛି ମରାଠା ବାଘୁଣୀ 'ଜିନ୍ନତ' । ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ 4ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇଛି । ଗତ ମେ' 28ରେ ଏହି ଫଟୋ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଛି । ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ଛୁଆ ଧରି ଯାଉଥିବାର ଫଟୋ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଛି ।ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ 20 ଦିନର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ମାଆ ହେଲା ମରାଠା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ
2024 ନଭେମ୍ବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 'ଜିନ୍ନତ'କୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଜିନ୍ନତ ମା' ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିନ୍ନତ 3 ସପ୍ତାହ ତଳେ 4ଟି ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ।
- 2024, ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ବାଘଟି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବାହାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଏବଂ NH18 ପାର ହୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।
- 2024, ଡ଼ିସେମ୍ବର 7 ରୁ 19ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଜାମସେଦପୁର ସର୍କଲ ଏବଂ ସିଂହଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମସେଦପୁର ଡିଭିଜନର ଚାକୁଲିଆ ରେଞ୍ଜର ସଂଲଗ୍ନ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବାଘଟି ପ୍ରାୟ 21 ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା ।
- 2024 , ଡ଼ିସେମ୍ବର 20ରୁ 29 ଭିତରେ ଜିନ୍ନତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଲଗାତାର ଝାରଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ, ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବାଙ୍କୁରା ଜିଲ୍ଲା ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ବାଙ୍କୁରା ଡିଭିଜନର ଗୋପାଳପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ 29 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ବାଘଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ପରେ କଲିକତାର ଆଲିପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବାଘୁଣୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ31 ତାରିଖ ରାତିରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
- 2025 , ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ବାଘୁଣୀକୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ହେକ୍ଟର ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାକୁ ନୂଆ ଆଶା
ମରାଠା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଆସିବା ପରଠାରୁ ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଏବେ ମାଆ ହେବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳର ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାକୁ ନୂଆ ଆଶା ମିଳିଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜିନ୍ନତ ଏବଂ ତାର 4ଟି ଶାବକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଶିମିଳିପାଳ ପରିବେଶ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଖାପ ଖୁଆଇବେ ୪ ଶାବକ
ଜିନ୍ନତର ସମସ୍ତ ଶାବକ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି । 4 ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ମାର ମମତା ଢାଳି ଦେଉଛି ଜିନ୍ନତ । ଏବେ ବାଘ ଛୁଆଙ୍କ ଆଖି ଫିଟିନି । ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ପରିବେଶ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଖାପ ଖୁଆଇବେ । ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଟି ବାଘ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ଚାରୋଟି ନୂଆ ବାଘ ଛୁଆ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ । ସେମାନେ ଏବେ ଗପସ ଟ୍ରାକିଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଜଙ୍ଗଲର ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଜିନ୍ନତ ଓ ଯମୁନା ବାଘୁଣୀକୁ 28 ଶହ କଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଧିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 2014 ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତଥାପି ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ରଙ୍ଗର ବାଘ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିଛି ଶତାଧିକ କ୍ୟାମେରା
ଶିମିଳିପାଳରେ 100ଟି AI କ୍ୟାମେରା ଓ 100 ଟି AR କ୍ୟାମେରା, 850 ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 100 ରୁ ଅଧିକ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ 150 କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।
ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କେତେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଦୁଇଟି ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ଓ ଯମୁନାକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଇ ଦୁଇ ବାଘୁଣୀ ଏବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗତ ବାଘ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 40ଟି ବାଘ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ବାଦ୍ 14ଟି କଳା ବାଘ ଓ ଏମାନଙ୍କ 12ଟି ଶାବକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଖବର । ବିଶେଷକରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାଘ ଆଣିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଶିମିଳିପାଳରେ ଥିବା ବାଘଙ୍କଠାରୁ ବାହାର ବାଘଙ୍କ ଜେନେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଭଲ ରହିବ । ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଦୁଇଟି ବାଘ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଓ ମଧ୍ୟ-ଭାରତ ବାଘଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସଂଯୋଗ ନ ହେବ, ତେବେ ଜିନ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜିନ ଅଦଳବଦଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଜିନ୍ନତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ହେଲେ ଶେଷରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଯେତିକି ବାଘ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି । କେତେକ ଛୋଟ ସମୟରୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ନପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ବାଘମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଶାବକଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଭାରତରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶାବକ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ରାଇରଙ୍ଗପୁର