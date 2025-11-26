ETV Bharat / state

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର

୨୦୨୦ ମସିହା କୋଭିଡ ମହାମାରୀଠାରୁ ଦିର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି।

Puri Srigundicha temple
Puri Srigundicha temple (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 26, 2025 at 4:04 PM IST

ପୁରୀ: ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଲୋକ ରୁମ୍, ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

କୋଭିଡ ମହାମାରୀଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ

ଗତ ୨୦୨୦ ମସିହା ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଫଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତଥା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି।

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର (ETV BHARAT ODISHA)

ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଳରେ ବନ୍ଦ ବଳବତ୍ତର

କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ଆଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଲଗାଯିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣକରି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।

Devotees at Puri Srigundicha temple
Devotees at Puri Srigundicha temple (ETV BHARAT ODISHA)


ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ- ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ। ୨୦୨୦ କୋଭିଡ୍ ପରଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି।

Puri Srigundicha temple Reception center
Puri Srigundicha temple Reception center (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ। ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଲୋକ ରୁମ, ଫାଷ୍ଟଏଡ ସେଣ୍ଟର, ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।"
Puri Srigundicha temple Ticket Counter
Puri Srigundicha temple Ticket Counter (ETV BHARAT ODISHA)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

