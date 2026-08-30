ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 7 ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି
ଆସନ୍ତାକାଲି ସରୁଥିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି । ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର l ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 30, 2026 at 3:17 PM IST
Kharif Paddy Registration ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଷୀଙ୍କ ଖୁସି ଖବର । ଯେଉଁମାନେ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ 7 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 31) ସରୁଥିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସମୟସୀମା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ସାତ ଦିନ ବଢିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ:
7 ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି । ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁତ ଚାଷୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି l କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି l ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି l
17 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି:
ଅନେକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର । ଏଯାବତ୍ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ 19 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ । ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ । ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ରହିଛି। ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ସୁଦ୍ଧା କରିନିଅନ୍ତୁ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ନାହିଁ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ନେଇ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ।’ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ। PACS ଓ LAMPSରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ।
ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (ପାକ୍ସ)ରୁ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ମତିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସହ ଚାଷୀ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କର ଆଧାର ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି କରାଯିବ । ଏହାଛଡ଼ା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେଉଁ ମାସ ଓ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେଥିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସରଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର