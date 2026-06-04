ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳରୁ ଖୁସି ଖବର: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ୩ କିଶୋର କଳା ବାଘଙ୍କ ନିଆରା ଚିତ୍ର
ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର ବାଘୁଣୀ ସହ ୩ କିଶୋର କଳା ବାଘଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 4, 2026 at 10:43 PM IST
JUVENILE BLACK TIGERS IN SIMILIPAL, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ପୁଣି ଥରେ ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ମା' ହୋଇଛି । ୩ ସପ୍ତାହ ତଳେ ସେ ୪ଟି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଯାହା ବନ୍ୟଜୀବ ପ୍ରେମୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି । ସେହିପରି ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର ବାଘୁଣୀ ସହ ୩ କିଶୋର କଳା ବାଘଙ୍କ ନିଆରା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏପରି କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ।
ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ୧୬ଟି ବାଘ ଶାବକ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ୪ଟି ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର କଳାବାଘ । ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ବାଘୁଣୀ ସହ ୩ଟି କିଶୋର କଳା ବାଘର ବିରଳ ଫଟୋ ଏକ୍ସ-ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଏହି ମେଲାନିଷ୍ଟିକ ପ୍ରଜାତିର ବାଘୁଣୀର ନାଁ T20 ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ T20 ବାଘୁଣୀ ଓ ତିନି କିଶୋର କଳା ବାଘ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବାର ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡିଛି । ତିନିଟି କିଶୋର କଳା ବାଘ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ୧୧ରୁ ୧୨ ମାସ ହେବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳର ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଚେଷ୍ଟାକୁ ନୂତନ ଗତି ମିଳିଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ବାରିପଦା ସର୍କଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଡ. ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏସଟିଏଫ ଓ ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ବାଘକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ । ବାଘୁଣୀ ଓ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଅଛନ୍ତି । T20 ବାଘୁଣୀ ଓ ତିନି କିଶୋର କଳା ବାଘ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍ ରେ ଚାରିଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲ । ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଫଟୋ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ କଳା ବାଘ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖା ଯାଇଛି । ତେବେ ଜୀନତ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଶାବକ ମାନଙ୍କ ସମେତ ୧୬ଟି ବାଘ ଛୁଆ ଥିବା," ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିମିଳିପାଳରେ ନୂଆ ମହାବଳ ବାଘ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର; ମା' ହେଲା ମରାଠା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ, ଜନ୍ମ ଦେଲା ୪ଶାବକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର