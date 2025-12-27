ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝର ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫ ଉଦଘାଟିତ, କୈଳାଶ ଖେରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ

ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝର ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫ ଉଦଘାଟିତ, କୈଳାଶ ଖେରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ
ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝର ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ''ମୋତେ କେନ୍ଦୁଝର ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା'' ବୋଲି କହିଲେ କୈଳାଶ ଖେର ।
Published : December 27, 2025 at 10:52 AM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝର ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ ୨୦୩୬ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
'ଓଡିଶାର ନୂତନ ନିର୍ମାଣର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ'
ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଓଡିଶାର ନୂତନ ନିର୍ମାଣର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ରେକର୍ଡ ୬୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ, ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି । ଆମ ସରକାର ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 'ମିଶନ ପାୱାର'ର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୩୬ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।"
ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ମାତ୍ର 7ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଥିଲା । ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଫଳରେ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଜନ ହେବ । ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶାର ମାତ୍ର ୧୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରୁ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
କେନ୍ଦୁଝର ମେଗାଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗାଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ଏହାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ । ରାଉରକେଲା, ଯାଜପୁର ଭଳି କେନ୍ଦୁଝର ମଧ୍ୟ ଏକ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆହୁରି ଅବଦାନ ରଖିବ । କେନ୍ଦୁଝରକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ୬ ଥାକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ ବଡ଼ବିଲରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ କେନ୍ଦୁଝର-ବଡ଼ବିଲ-ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ବାକି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯିବ। ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର କେବଳ ଏକ କଥା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବ ଏକ ବାସ୍ତବତା ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପରମ୍ପରା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢିଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତିମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ମିଳେ । କେନ୍ଦୁଝରର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ମୂହୁର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ । "
ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା:
ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଆମ ସରକାର ଆସିବା ଦିନରୁ ହିଁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ, ଲୋକେ ବୁଝୁଥିବା ଭାଷାରେ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ ବୁଝନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୁହିକ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବା ବିଧେୟ । ଆଜି ସଚିବାଳୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ହେଉଛି ।"
ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି:
"ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାହା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିନା ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ରାଜ୍ୟରେ ୬୨ ବର୍ଗର ଜନଜାତି ବସବାସ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଲୋକକଳା ଅଛି । ଏହି ସବୁ ଜନଜାତି ଲୋକକଳାରେ ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ । ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଲୋକେ ଝୁମିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ଅବଶାଦ ଭୁଲି ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବେ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ" ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ଏଥିରେ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଖେର୍ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ କେନ୍ଦୁଝର ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଆମର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବଶଣ କରିବାକୁ ଖୁବ ଉତ୍ସୁକ ରହିଛି । ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମେ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନର ପୌରାଣିକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ । ଏଠାରେ ଗୋନାସିକା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ । ଗୋନାସିକାର ଐତିହାସିକ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ
ରାଜ୍ୟର ସୁନା ଖଣିରେ ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ: ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର