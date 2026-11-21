3.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ସୁନା ଜବତ କଲା DRI; 2 ଗିରଫ, କାରର ଲାଇଟ୍ ପଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ
DRI ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ସୁନା ଚାଲାଣ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : November 21, 2026 at 11:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜସ୍ବ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରା ସୁନା ଚାଲାଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି । କୋଲକାତାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ରୁ DRI ଟିମ୍ ୨.୯୮ କେଜି ବିଦେଶୀ ସୁନା ଜବତ କରିଛି । ଏହି ଚାଲାଣ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ କାରରେ ଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ DRI ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ DRI ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ରୋଚକ ଘଟଣା ହେଉଛି, କାରର ଲାଇଟ୍ ପଛରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ କରି ସୁନା ବିସ୍କୁଟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ଜବତ ୨୫ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟର ମୂଲ୍ୟ ୩.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ସୁନା ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜବତ ସୁନା ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା DRI ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଘଟଣାରେ DRI ଟିମ୍ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
DRI ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ସୁନା ଚାଲାଣ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ୧୯-୨୦ ରାତିରେ କାରକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ DRI ଅଧିକାରୀ । କାର୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲେ । କାର୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ଖୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କାର୍ର ଗୋଟିଏ ପଛ ଲାଇଟ୍ ପଛପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଟେପ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ସେଥିରୁ ୨୫ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତେବେ ଜବତ ସୁନା ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଚିହ୍ନ ଥିବା ସୁନା ବିସ୍କୁଟ୍ ରହିଛି । ତେବେ କେତେକ ବିସ୍କୁଟରୁ ଚିହ୍ନ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୫ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ୍ ସହ KIA Seltos କାର୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚୋରା ସୁନା କାରବାରର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି DRI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ସୁନା, ରୂପା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର; ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜର ସନ୍ଧାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର