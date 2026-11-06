ସୁନା ଦରରେ ନିଆଁ, ତଥାପି ଧନତେରସ୍ ବଜାରରେ ଭିଡ଼; ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ୟାଶନ୍ର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ
ଏହି ଭିଡ଼ କେବଳ ଗହଣା କିଣାବିକାର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ନିଆରା ସମୀକରଣ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : November 6, 2026 at 3:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧନତେରସ୍ରେ ଧନର ଆସ୍ଥା, ବଜାରରେ ସୁନାର ଚମକ। ମାଆ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା ସହ ଧାତୁ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିଲେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼େ ବୋଲି ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନତେରସ୍ରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସମ୍ଭବ ଗହଳି। ସୁନାର ଦାମ୍ରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ରୁପା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କିଣାକିଣିର ଉତ୍ସାହରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିନାହିଁ। କିଏ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରି ପୁରୁଣା ଦରରେ ଗହଣା କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୁପା କିଣୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଦଳୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ । ପାରମ୍ପରିକ ଗହଣା ସହ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଆଧୁନିକ ଫ୍ୟାଶନ୍ର ନୂଆ ସମ୍ଭାର। ଆଣ୍ଟିକ୍, ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ, କୁନ୍ଦନ୍ ବ୍ରାଇଡାଲ୍, ମୋସାନାଇଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ତାରକସି କଳା ଏବଂ ରୁପାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ବିକଳ୍ପ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦାବି, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଓ ରୁପା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ରିହାତି ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜୁଏଲର୍ସ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ କେବଳ ଗହଣା କିଣାବିକାର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ନିଆରା ସମୀକରଣ। ଦର ବଢ଼ିଛି, ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଧନତେରସ୍ରେ ଧନର ପ୍ରତୀକ କିଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଆଜି ବି ବଜାରକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ଚମକ। ଧନତେରସ୍ରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ବଜାରର ଏହି ରୋଚକ ଚିତ୍ର ଉପରେ ETV Bharat ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ..
ଦର ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କିଣିବାର ଉତ୍ସାହ କମି ନାହିଁ
ସୁନାର ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ। ରୁପା ବି ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ବାଧୁଛି। ତଥାପି ଧନତେରସ୍ରେ ଗହଣା ବଜାରରେ ଭିଡ଼ର ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା। ଦର ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କିଣିବାର ଉତ୍ସାହ କମିନାହିଁ। କାହା ହାତରେ ସୁନାର ମୁଦି, ତ ଆଉ କାହା ନଜର ରହିଛି ହାର, ଚେନ୍ ଓ କାନଫୁଲ ଉପରେ। ପରିବାର ସହ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। କାରଣ ଧନତେରସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଓ ରୁପା କିଣିବାର ଏକ ଶୁଭ ଅବସର।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କଳ୍ପନା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନା ଦର କମ୍ ଥିଲା । ହଠାତ୍ ଏବେ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ଦରରେ ସୁନା ପାଇପାରିଲୁ। ଧନତେରାସରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୁପା କିଣି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼େ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୋକାନରେ ଏତେ ଭିଡ଼। ଏହା ସହ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ୍ ଓ କାନଫୁଲ କିଣିଛି।'
ଧନତେରସ୍ରେ କିଣାକିଣିର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। କାହା ପାଇଁ ଏହା ପରମ୍ପରା, କାହା ପାଇଁ ବର୍ଷକର ସଞ୍ଚୟରୁ କିଛି ନୂଆ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ। ଆଉ କିଏ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗହଣା ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସୁନା ଦରର ଉତ୍ଥାନପତନ ଭିତରେ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରି କିଣାକିଣି କରିବାର ଅନୁଭବ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ।
ଏଥର ବଜାରରେ କେବଳ ଦାମ୍ର ନୁହେଁ, ଡିଜାଇନ୍ର ବି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବଦଳିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ବଦଳିଛି ଗହଣାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରୀ ସୁନା ହାର ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଗହଣାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ହାଲୁକା ଓ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଜୁଏଲେରୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ଆଣ୍ଟିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ, କୁନ୍ଦନ୍ ବ୍ରାଇଡାଲ୍, CZ ଷ୍ଟୋନ୍ ଓ ମୋସାନାଇଟ୍ ଭଳି ନୂଆ ସମ୍ଭାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗହଣା ଏବେ କେବଳ ସୁନାର ଓଜନ ନୁହେଁ, ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ପରିଚୟର ମାଧ୍ୟମ। ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗହଣାର ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆସିଛି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହାଲୁକା ଗହଣା, ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ର ଚାହିଦା ରହିଛି। ତା'ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ତାରକସି କଳାକୁ ଆଧୁନିକ ଗିଫ୍ଟିଂ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକତାର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏଥର ଗହଣା ବଜାରର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ।
ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜୁଏଲର୍ସ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି। ସୁନାର ମୂଳ ଦର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ରିହାତି ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି। ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୁନା ଗହଣାରେ ୭.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ହୀରା ଗହଣାର ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଷ୍ଟୋର୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଫର୍ ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାର ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା।
ରୁପା ବଜାରରେ ବି ରହିଛି ସମାନ ଉତ୍ସାହ। ରୁପା ଗହଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଏନ୍, ପାରମ୍ପରିକ ତାରକସି ଓ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମ୍ଭାର ରହିଛି। ଧନତେରସ୍ରେ ଘରକୁ କିଛି ଧାତୁ ଆଣିଲେ ଶୁଭ ହୁଏ ବୋଲି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ରୁପା କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗହଣା ବାଛିବାକୁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼।
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହିସାବ କହୁଛି, ଦରବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିତବର୍ଷ ସୁନା ଓ ରୁପା ବ୍ୟବସାୟରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଷ୍ଟୋର୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁନା ଭରି ପିଛା ୧ ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୁପା କିଲୋ ପିଛା ୧ ଲକ୍ଷ ୯୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଷ୍ଟୋର୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦର ଓ ବ୍ୟବସାୟର ହିସାବ। ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲେ ବି ଧନତେରସ୍ରେ କିଣାକିଣିର ଆଗ୍ରହ ବଜାରକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ଗତି।
ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର (silver) ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ରାଉତ କହନ୍ତି, 'ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଓ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ସୁନା, ରୁପା ଏବଂ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଛୁ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଧନତେରାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଉନ୍ନତମାନର ରୁପା ତାରକସି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଧନତେରାସରେ ସୁନା, ରୁପା ଭଳି ଧାତୁ କିଣି ପୂଜା କଲେ ଘରକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମାଆ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଆମର ୩୫ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଭରି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୁପା କିଲୋ ପିଛା ୧ ଲକ୍ଷ ୯୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରୁପା ଅଳଙ୍କାରର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହୀରା ଅଳଙ୍କାରର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ୭.୯୯ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ରହିଛି। ସେହିପରି ରୁପା ଚେନ୍ ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ୫୯୯ ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି।'
ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ, ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧନତେରସ୍ରେ ସୁନା କିଣିବାର ମୋହ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ମଳିନ ପଡ଼େନି। ସୁନାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଉଁଛି, ବଦଳୁଛି କିଣାକିଣିର ହିସାବ। କିଏ କମ୍ ଓଜନର ଗହଣା ବାଛୁଛି, କିଏ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରି ଦର ବୃଦ୍ଧିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆଉ କିଏ ସୁନା ବଦଳରେ ରୁପା, ତାରକସି ଓ ନୂଆ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଜୁଏଲେରୀକୁ ଦେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦର ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳିନି ଧନତେରସ୍ର ଆକର୍ଷଣ। ପସନ୍ଦ ବଦଳିଛି, କିଣାକିଣିର ତରିକା ବଦଳିଛି, ହେଲେ ସୁନା ଓ ରୁପା ସହ ଜଡ଼ିତ ପରମ୍ପରା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବି ସେତିକି ମଜବୁତ। କାରଣ ଧନତେରସ୍ରେ କେବଳ ଗହଣା କିଣା ହୁଏନି, କିଣା ହୁଏ ଭାବନା, ପରମ୍ପରା ଓ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ମୃତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଦାମ୍ର ନିଆଁ ଭିତରେ ବି ଗହଣା ବଜାରକୁ ରଖିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Dhanteras 2023: ଧନତେରାସରେ ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା, ନଚେତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ହେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧନତେରସରେ ଜମିଲା ବ୍ୟବସାୟ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 50 କିଲୋ ସୁନା ବୋହିନେଲେ ଲୋକେ