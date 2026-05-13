ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ସୁନା ରୂପା ଦର; ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, ଦିନକରେ ବଢିଲା 13 ହଜାର

ଆଜିଠାରୁ ବଢିଲା ସୀମା ଶୁଳ୍କ । ଏଣିକି ସୁନା କିଣିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା । ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଲୋକେ ସୁନା ନ କିଣି ସୁନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 10:47 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁନା କିଣିବା ଏବେ ସ୍ବପ୍ନ ! ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟରେ ପଡିଛି ଚଡକ । ସୁନା ବଜାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା । ଆଉ ଏହି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରକୁ ନେଇ ଏବେ ସୁନା କିଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ବପ୍ନ । କାରଣ ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଏକାଥରେ ବଢିଛି 13 ହଜାର ।



ସୁନା ଓ ରୂପାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ବୋଝ । ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବା କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ସରକାର ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ସିଧାସଳଖ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସୁନା କିଣିଲେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ସୁନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନା କମ୍ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏବେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ବିଦେଶରୁ ସୁନା ଆମଦାନୀ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଗହଣା ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଗହଣା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୁନା ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଖାଲି ପଡିଥିବା ବେଳେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । କାରଣ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ଏବେ ସୁନା ପରି ଉପହାର ଜିନିଷ । ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନାର ଉପହାର ଦେବା ଶୁଭ ମନା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ବେଶ ବାଧୁଛି । ମନ ପସନ୍ଦର ସୁନା ଲୋକ କିଣିବାକୁ ଅସୁଥୁବା ବେଳେ ତାହା ପକେଟ ସୁହାଉନି ଆଉ ପେକେଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ ପସନ୍ଦର ସୁନା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।

ତେଣୁ ବହୁତ କମ ଗ୍ରାହକ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବା ନିଜ ବାହାଘରରେ ସୁନା କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା କି ଅନ୍ୟ ଉପହାର ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ହଠାତ ଏଭଳି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସୁନା ଉପରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବି ବାଧିଛି । ସୁନା ଦରକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ବି ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ସୁନା ଦୋକାନର ଜିନିଷ ଅଛି ତଥାପି ସୁନାର ଏହି ହାଇଜମ୍ପ୍ ଦରକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁନା ଦୋକାନ ବା ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ଖାଁ ଖାଁ ଦେଖାଯାଉଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସୁନା ଦର ଉଭୟ ଗ୍ରହାକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ସଂପର୍କର ସନ୍ତୁଳନକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ଉପହାର ସଦୃଶ ସୁନା କିଣିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।




ସୁନା ଦର ଆଜି ଗୋଟିଏ ୧୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବଢିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଗତକାଲି ୧ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା ୧୩ ହଜାର ୯୧୦ ଟଙ୍କା ବଢି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୮୯୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଁଚିଛି । ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଆଜି ୧୨ ହଜାର ୭ ଟଙ୍କା ବଢିଛି । ସେହିପରି ରୂପା ଦର ୧ ଲକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢି ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାରରେ ପହଁଚିଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୩ ହଜାର ବଢିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ହଠାତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କି ଆହୁରି ବଢିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।


ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ରୋକ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତ୍ରିନାଥ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି । ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁକ୍ଳ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହାକୁ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନା ନ କିଣି ସୁନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା ବଦଳି କରି ସୁନା ଆଣିପାରିବା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୋକାନୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ସହ ପୁରୁଣା ସୁନାରୁ ଆପଣ ନୂଆ ସୁନା ନେଇପାରିବେ ଓ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ସନ୍ତୁଳନ ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

