ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍; କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ସନ୍ତୋଷ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ
ଜନପଥ ରୋଡ୍ର ଗିରିଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ପର୍ସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 2, 2026 at 7:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଟୋରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବଳପୂର୍ବକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଦାରପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ (୩୦) ଓ ସୁନୀଲ ଦଳାଇ (୨୮)। ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସନ୍ତୋଷ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ଓ ଦଣ୍ଡିତ ଅପରାଧୀ। ତା' ନାଁରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୧୯ଟି ରାହାଜାନି ଓ ଚୋରି ମାମଲା ରହିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନା ହାର, ୨ଟି ସୁନା ଚେନ୍, ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା କାନ ଟପ୍, ଗୋଟିଏ କାନଫୁଲ, ଏକ ଯୋଡ଼ା ସୁନା ପଟା ଓ ନାକଫୁଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ନାୟକ ଓରଫ୍ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଧରିବା, ଲୁଟ୍ ମୋବାଇଲ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଏବଂ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗିରଫ ସହଯୋଗୀ ସୁନୀଲ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪.୩୦ରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ହାଜେରା ଖାତୁନ୍ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବାଣୀବିହାରରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଟୋ ଯୋଗେ ପିପିଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଭୋର ପ୍ରାୟ ୫ଟା ଟାରେ ଜନପଥ ରୋଡ୍ର ଗିରିଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଉକ୍ତ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହାଜେରାଙ୍କ ହାତରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପର୍ସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅଟୋ ଚାଳକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରି ଧମକ ଦେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
ପର୍ସ ଭିତରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୋବାଇଲ୍ ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୭୪୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କେଦାରପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିର କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ତା'ର ସହଯୋଗୀ ଆକାଶ ଏହି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁନୀଲକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପୋଲିସ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନସ୍ଥିତ 'ଆମ ବସ୍' ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସୁନୀଲକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚୋରା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍ ଘଟଣା; ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍; କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ୨ ମୃତ