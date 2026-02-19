ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା: କାଞ୍ଜିଆ ଖଣିରେ 14 ଶହ କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଓ କପର
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାଞ୍ଜିଆ ଖଣିରେ 1462 କେଜି 730 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ କପର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
Gold Mines In Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାଖଣିର ଭଣ୍ଡାର । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମଦନସାହି କାଞ୍ଜିଆ ଖଣିରୁ ମିଳିଛି ସୁନା ସନ୍ଧାନ । କାଞ୍ଜିଆ ଖଣିରେ ରହିଛି 1462 କେଜି 730 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ କପର । ଜିଏସଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜି-2 ସର୍ଭେ ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
ଏହା ବାଦ ରାଜ୍ୟରେ ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡାସ-ରାମପାଲି ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପୁର-ଜଳଡ଼ିହି ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଥିବା ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାବାଦ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାର ଅନୁସନ୍ଧାନ:
- କେନ୍ଦୁଝର- ଗାଜିପୁର, ସଲେଇକଣା, ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା,
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ- ଯଶିପୁର, ସୁରିଆଗୁଡା, ରୁଆଁସି, ଇଡେଲକୁଚା, ମରେଡ଼ିହି ଓ ସୁଲେଇପାଟ (ଧୂସୁରା ପାହାଡ) ଏବଂ ବାଦାମ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ - ଦିଗଝରଣ, ମାଲଡ଼ିହି, ଘୋଗର ଓ ଗିରିଙ୍ଗିକେଳା
- କୋରାପୁଟ- ରୋଙ୍ଗପନ୍ତ, ଗାରିଆ ଓ ଦଶମନ୍ତପୁର,
- ମାଲକାନଗିରି - ସୁନାପଦର, କ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ,
- ଅନୁଗୋଳ- ମାଙ୍କଡଚୁଆଁ, ଟିକିର, ସୋମାକୋଇ
- ବୌଦ୍ଧ-କୁଦଗାଁ, ଜହ୍ନପଙ୍କ ଓ ରାମଗଡ ଅଞ୍ଚଳ
- ସମ୍ବଲପୁର - କେନ୍ଦୁଖୁଣ୍ଟି ଓ କୁନ୍ତରବାହଲ
- ଦେବଗଡ- ସୁନାକେନି, ନିକିତାମାଲ ଓ ଗାଇଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି
ଆଜି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା:
ବିନା PUCCରେ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଗଡୁଛି ମାଳ ମାଳ ଗାଡ଼ି:
PUCC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ବୟନ କରୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । କିନ୍ତୁ ବିନା PUCCରେ ଗଡୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ମାଳ ମାଳ ଗାଡ଼ି । ବିଧାନସଭାର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ । ତଥ୍ୟ କହୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି 242ଟି ଗାଡ଼ି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 44 ଟି ଗାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 198 ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହି ସବୁ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକର PUCC ଅବଧି 22 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
1123ଟି ପଡାଗ୍ରାମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧିନ:
ରାଜ୍ୟରେ 51796 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଅଛି । ସର୍ବମୋଟ 5576 ପଡାଗ୍ରାମ ମଧ୍ଯରୁ 1951ଟି ପଡାଗ୍ରାମ ଭୂ-ଅଭିଲେଖ ଓ ପରିମାପକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟ 2502 ଟି ପଡା ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରୁନଥିବା କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ 1123ଟି ପଡାଗ୍ରାମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧିନ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ ଭୂ-ଅଭିଲେଖ ଓ ପରିମାପକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
2026/27ରେ ଅଧିକ 3.33 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 61.80 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର । 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 84.31 ପ୍ରତିଶତ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଚେକ ଡ୍ୟାମ, ଗଭୀର ନଳକୂପ ଏବଂ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 2.17 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 52.11 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏହି ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026/27ରେ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 3.33 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ 26ଟି କୋଇଲା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ :
ଅନୁଗୋଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଟି କୋଇଲା ଖଣି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ତନ୍ମଧରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 26ଟି କୋଇଲା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖଣି ଗୁଡିକରୁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2023-24, 2024-25 ଓ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ 239.142 ନିୟୁତ ଟନ, 269.682 ନିୟୁତ ଟନ ଓ 212.123 ନିୟୁତ ଟନ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି । ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ଖଣି ରାଜସ୍ବ ପାଇବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଓଡିଶା ସରକାର ସେ ବାବଦରେ 2023-24, 2024-25 ଓ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ 3855.73 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2835.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 3059.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି । କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 2012 ରେ କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ । ତଦାନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ।
