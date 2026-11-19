ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ସୁନା, ରୂପା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର; ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜର ସନ୍ଧାନ
କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରୂପାର ଉପସ୍ଥିତି। କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ମାଣିକ୍ୟ। ବିଧାନସଭାରେ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 19, 2026 at 10:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର। କେବଳ ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା କି ବକ୍ସାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିଛି ସୁନା, ରୂପା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ମାଣିକ୍ୟ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରହିଛି ରୂପାର ଉପସ୍ଥିତି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ତଳେ ମିଳିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ମାଣିକ୍ୟ ବା ରୁବିର ସନ୍ଧାନ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ୍ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ। ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁନା, ରୂପା ଓ ମାଣିକ୍ୟ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଭଣ୍ଡାର ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବାସ୍ତବ ଉପସ୍ଥିତି, ପରିମାଣ, ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଯୋଗକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଛି।
- କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ
ରାଜ୍ୟର ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ସୁନା ଖଣିଜର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପୁର-ଜଳଡିହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୯୧.୦୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ସମ୍ପଦ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଖଣିଜ ତଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପାଇଁ ପରିଚିତ କେନ୍ଦୁଝରର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପରିଚୟ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
- ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରୂପାର ଉପସ୍ଥିତି
କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୂପା ଖଣିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସୁନା ସହ ରୂପାର ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି।
- କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ତଳେ ମାଣିକ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ମାଣିକ୍ୟ ବା ରୁବିର ସନ୍ଧାନ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଆସିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ପଛୁଆପଣର ଚିତ୍ର ମନକୁ ଆସେ, ସେହି ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥରର ସମ୍ଭାବନା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ଖଣିଜରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥରର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିଛି।
- ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍ଠାରୁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ
ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ଏଥିରେ ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଚୁନପଥର, ନିକେଲ୍ ଓ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ଖଣିଜ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଖଣିଜ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଭଣ୍ଡାରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟାପକତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଖଣିଜ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି।
- ସନ୍ଧାନରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଯାଏଁ ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ମାଟି ତଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବାଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ତୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଥିପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମହଜୁଦ ଖଣିଜର ପରିମାଣ ଆକଳନ, ଆର୍ଥିକ ଉପଯୋଗିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିଲେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ମିଳିପାରିବ ନୂଆ ଦିଗ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପଦର ସମୃଦ୍ଧି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ତାହା ହିଁ ରହିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର